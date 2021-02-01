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Japonya’da sanayi üretimi Kasım ayında önceki aya göre sabit kaldı

Pazartesi, 01 Şubat 2021 14:24:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi, bir önceki aya göre değişim göstermedi ve bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 düştü.

Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi önceki aya göre %5,2 artış ve yıllık %5,8 düşüş gösterdi. Aynı ayda, Japonya’nın demir çelik sevkiyatında aylık %0,1 düşüş ve demir çelik stoklarında aylık %1,4 artış kaydedildi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, Japonya’da geçtiğimiz yılın Aralık ayında endüstriyel üretimin aylık %1,1 düşmesi ve bu yıl Ocak ayında aylık %7,1 artması bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Aralık ayında aylık %3 ve Ocak ayında aylık %1,7 artacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya  Uzak Doğu  üretim  |  benzer haberler »


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