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Japonya’da ham çelik üretimi Nisan-Haziran çeyreğinde %28,3 artacak

Çarşamba, 14 Nisan 2021 12:32:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Ticaret Bakanlığı’na göre, ülkenin ham çelik üretiminin bu yıl Nisan-Haziran döneminde yıllık %28,3 artışla 23,24 milyon mt olması bekleniyor.

Söz konusu dönemde, yerel nihai mamul talebinin yıllık %20,3 artarak 13,69 milyon mt seviyesinde yer alması beklenirken, ihracatın ekonomik faaliyetlerde görülmesi beklenen toparlanma nedeniyle %21,1 artarak 6,92 milyon mt olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Japonya’da inşaat sektöründen gelen çelik talebinin Nisan-Haziran çeyreğinde yıllık %1,5 düşüşle 4,55 milyon mt olması bekleniyor. Makine sektöründen gelen talebin ise aynı dönemde yıllık %25,5 artarak 1,16 milyon mt seviyesinde yer alacağı düşünülüyor.


Etiketler: Japonya  çelik üretimi  Uzak Doğu  ham çelik  |  benzer haberler »


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