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Japonya Rusya’ya yarı iletken çip ihracatına yaptırım uyguladı

Pazartesi, 28 Şubat 2022 14:56:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre, Japonya Başbakanı Fumio Kishida Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ülkeye yaptırım uygulanacağını açıkladı. Yaptırım kararı, G7 liderlerinin mevcut duruma yönelik gerçekleştirdiği acil durum toplantısının ardından verildi. İşgal uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olarak değerlendiriliyor.

Fumio Kishida, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sadece Avrupa’yı değil Asya’yı da içine alan uluslararası düzeni etkileyen ciddi bir sorun,” dedi.

Japonya başbakanının açıklamasına göre ülkenin Rusya’nın askeri bağlantılı kuruluşlarına gerçekleştirdiği ve dünya çapında arz sıkıntısı olan yarı iletken çip ihracatına yaptırım uygulayacak. Ayrıca Japonya varlıkları dondurarak Rus finans kuruluşlarına da yaptırım uygularken, kişi ile kuruluşlara verilen vizeleri askıya alacak.

Fumio Kishida enerji arzına ilişkin endişelerle ilgili olarak, Rusya’ya yönelik yaptırımların enerji arzı üzerinde hemen bir etkisi olmayacağını belirtti.

Öte yandan Japonya’nın yanı sıra ABD, İngiltere ve AB de işgal sonucunda Rusya’ya benzer yaptırımlar uyguladı.


Etiketler: Japonya  Uzak Doğu  |  benzer haberler »

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