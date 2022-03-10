Japonya Rusya ve Belarus’ya karşı yeni yaptırımlar açıkladı, Rusya’ya rafineri ekipmanı ihracatını yasakladı

Perşembe, 10 Mart 2022 15:22:53 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, Japonya Ukrayna’nın işgali nedeniyle Rusya ve Belarus’a karşı ek yaptırımlar açıkladı. Yeni yaptırımlar arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminin genelkurmay başkan yardımcıları da dahil olmak üzere 20 Rus ve 12 Belaruslu yetkilinin yanı sıra iki ülkeden 12 kuruluşun varlıklarının dondurulması yer alıyor.

Japon hükümeti ayrıca Rusya’ya rafineri ekipmanı ihracatını ve Belarus’a askeri amaçlarla kullanılabilecek bazı ürünlerin ihracatını da yasaklayacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Japonya Rusya’nın askeri bağlantılı kuruluşlarına gerçekleştirdiği ve dünya çapında arz sıkıntısı olan yarı iletken çip ihracatına yaptırım uyguladı.