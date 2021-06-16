Japonya, Çin’in ithal paslanmaz çeliğe uyguladığı antidamping vergilerine karşı DTÖ’ye başvurdu

Çarşamba, 16 Haziran 2021 11:22:21 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya, Çin’in Japonya’dan ithal edilen bazı paslanmaz çelik ürünlere uyguladığı antidamping önlemlere ilişkin şikayette bulundu. Talep, 15 Haziran tarihinde DTÖ üyelerine iletildi.

Japonya, Çin’in uyguladığı antidamping vergisinin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve Antidamping Anlaşması’nın hükümlerine uygun olmadığını öne sürüyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Çin 2019 yılında Japonya’dan ithal edilen paslanmaz çeliğe antidamping vergisi getirmişti. Antidamping oranları Nippon Yakin Kogyo için %18,1 ve diğer bütün Japon şirketler için %29 seviyesinde yer alıyor.