Japon JFE Steel Kurashiki tesisinde silisli sac kapasitesini ikinci kez artırıyor

Salı, 07 Şubat 2023 11:00:42 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation, Kurashiki bölgesinde yer alan West Japan Works tesisinin silisli sac kapasitesini bir kez daha artırmayı planlıyor.

50 milyar JPY (378,4 milyon $) tutarında yatırımla yapılacak kapasite artırımı, elektrikli araçların ana motorlarında kullanılan üst kalite taneleri yönlendirilmemiş silisli sacların üretimi için olan mevcut kapasiteyi üç katına çıkaracak. Yeni kapasitenin 2026 yılının Nisan ayında başlayan mali yılda devreye girmesi bekleniyor.

Üretici, 2021 yılı Nisan ayında aynı tesis için mevcut kapasitesini iki katına çıkaracak ve 2024 yılının Nisan ayında başlayan mali yılın ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanan ilk kapasite genişletme planını duyurmuştu. Bunun yatırımın maliyeti ise 49 milyar JPY (370,7 milyon $) olarak açıklanmıştı.

JFE Steel elektrikli araç üretimi arttıkça, enerji kullanımı daha verimli hale geldikçe ve yenilenebilir enerji kullanımı daha da yaygınlaştıkça silisli sac talebinin artacağı beklentisiyle her iki silisli sac türü için üretim kapasitesini artırmaya devam etmeyi planlıyor. Aynı zamanda karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olacak gelişmiş ürünlerin üretimi için Japonya'daki üretim faaliyetlerini kademeli olarak güçlendirecek.