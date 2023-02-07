﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japon JFE Steel Kurashiki tesisinde silisli sac kapasitesini ikinci kez artırıyor

Salı, 07 Şubat 2023 11:00:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation, Kurashiki bölgesinde yer alan West Japan Works tesisinin silisli sac kapasitesini bir kez daha artırmayı planlıyor.

50 milyar JPY (378,4 milyon $) tutarında yatırımla yapılacak kapasite artırımı, elektrikli araçların ana motorlarında kullanılan üst kalite taneleri yönlendirilmemiş silisli sacların üretimi için olan mevcut kapasiteyi üç katına çıkaracak. Yeni kapasitenin 2026 yılının Nisan ayında başlayan mali yılda devreye girmesi bekleniyor.

Üretici, 2021 yılı Nisan ayında aynı tesis için mevcut kapasitesini iki katına çıkaracak ve 2024 yılının Nisan ayında başlayan mali yılın ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanan ilk kapasite genişletme planını duyurmuştu. Bunun yatırımın maliyeti ise 49 milyar JPY (370,7 milyon $) olarak açıklanmıştı.

JFE Steel elektrikli araç üretimi arttıkça, enerji kullanımı daha verimli hale geldikçe ve yenilenebilir enerji kullanımı daha da yaygınlaştıkça silisli sac talebinin artacağı beklentisiyle her iki silisli sac türü için üretim kapasitesini artırmaya devam etmeyi planlıyor. Aynı zamanda karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olacak gelişmiş ürünlerin üretimi için Japonya'daki üretim faaliyetlerini kademeli olarak güçlendirecek.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Tokyo Steel Şubat ayı teslimatlı yerel çelik fiyatlarını yine aynı tuttu

16 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

JFE Steel yenileme çalışmalarının ardından Chiba tesisindeki 6 No’lu yüksek fırını yeniden devreye aldı

16 Oca | Çelik Haberler

Tokyo Steel yerel hurda alım fiyatlarını Aralık ortasından bu yana ilk kez artırdı

12 Oca | Hurda ve Hammadde

Nippon Steel karbon emisyonunu azaltmak için indirgenmiş demir üretmeyi planlıyor

26 Ara | Çelik Haberler

Japon sıcak rulo sac ihracatçıları aylardır süren indirimlerin ardından fiyat artışına hazırlanıyor

21 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Kobe Steel araç üretiminde kullanılmak üzere Nissan’a düşük karbonlu çelik tedarik edecek

20 Ara | Çelik Haberler

Tokyo Steel Ocak ayı teslimatlı yerel çelik fiyatlarını bir kez daha sabit tuttu

19 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tokyo Steel yerel hurda alım fiyatlarını 19-21$/mt yükseltti

13 Ara | Hurda ve Hammadde

Kanto’nun hurda ihracat ihalesi talebin artmasıyla daha yüksek fiyattan kapandı

09 Ara | Hurda ve Hammadde

JFE Steel ve Nippon Steel silisli sac üretimine daha fazla yatırım yapmayı planlıyor

07 Ara | Çelik Haberler