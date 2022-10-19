İtalya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %18,7 düştü

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %18,7 düşüşle 1,87 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise toplam ham çelik üretimi yıllık %11,1 düşerek 16,43 milyon mt seviyesine indi.
|
2022
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim (%)
|
Kümülatif
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak
|
1.820
|
-3,9
|
1.821
|
-3,9
|
Şubat
|
2.045
|
-2
|
3.866
|
-2,9
|
Mart
|
2.113
|
-8,1
|
5.979
|
-4,8
|
Nisan
|
2.155
|
+4,8
|
8.134
|
-2,4
|
Mayıs
|
2.198
|
-0,6
|
10.345
|
-1,9
|
Haziran
|
1.876
|
-14,2
|
12.228
|
-4
|
Temmuz
|
1.606
|
-27,1
|
13.859
|
-7,2
|
Ağustos
|
732
|
-42,2
|
14.591
|
-10
|
Eylül
|
1.873
|
-18,7
|
16.463
|
-11,1
Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, aynı ayda uzun mamul üretimi yıllık %8,6 düşüşle 1,16 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi ise yıllık %32,5 düşerek 718.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, uzun mamul üretimi yıllık %11,2 düşüşle 9,15 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi yıllık %10,5 düşüşle 7,33 milyon mt seviyesinde kaydedildi.