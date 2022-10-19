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İtalya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %18,7 düştü

Çarşamba, 19 Ekim 2022 11:49:39 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %18,7 düşüşle 1,87 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise toplam ham çelik üretimi yıllık %11,1 düşerek 16,43 milyon mt seviyesine indi.

2022

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.820

-3,9

1.821

-3,9

Şubat

2.045

-2

3.866

-2,9

Mart

2.113

-8,1

5.979

-4,8

Nisan

2.155

+4,8

8.134

-2,4

Mayıs

2.198

-0,6

10.345

-1,9

Haziran

1.876

-14,2

12.228

-4

Temmuz

1.606

-27,1 

13.859

 -7,2

Ağustos

732 

-42,2 

14.591 

 -10

Eylül

1.873

-18,7

16.463

-11,1

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, aynı ayda uzun mamul üretimi yıllık %8,6 düşüşle 1,16 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi ise yıllık %32,5 düşerek 718.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, uzun mamul üretimi yıllık %11,2 düşüşle 9,15 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi yıllık %10,5 düşüşle 7,33 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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