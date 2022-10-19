İtalya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %18,7 düştü

Çarşamba, 19 Ekim 2022 11:49:39 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %18,7 düşüşle 1,87 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise toplam ham çelik üretimi yıllık %11,1 düşerek 16,43 milyon mt seviyesine indi.

2022 Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1.820 -3,9 1.821 -3,9 Şubat 2.045 -2 3.866 -2,9 Mart 2.113 -8,1 5.979 -4,8 Nisan 2.155 +4,8 8.134 -2,4 Mayıs 2.198 -0,6 10.345 -1,9 Haziran 1.876 -14,2 12.228 -4 Temmuz 1.606 -27,1 13.859 -7,2 Ağustos 732 -42,2 14.591 -10 Eylül 1.873 -18,7 16.463 -11,1

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, aynı ayda uzun mamul üretimi yıllık %8,6 düşüşle 1,16 milyon mt seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi ise yıllık %32,5 düşerek 718.000 mt oldu. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, uzun mamul üretimi yıllık %11,2 düşüşle 9,15 milyon mt seviyesinde yer alırken, yassı mamul üretimi yıllık %10,5 düşüşle 7,33 milyon mt seviyesinde kaydedildi.