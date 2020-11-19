İtalya'nın ham çelik üretimi Ekim ayında Eylül’e kıyasla %18,1 arttı

Bu yılın Ekim ayında, İtalya’nın ham çelik üretimi Şubat ayından beri ilk kez aylık bazda 2 milyon mt’u geçti. Bu kapsamda İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, Ekim ayı üretimi Eylül ayına kıyasla %18,1 artışla 2,12 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yine de bu üretim rakamı yıllık bazda %4,6 düşüşe işaret ediyor. Yılın ilk on ayında ise, İtalya ham çelik üretimi yıllık bazda %15,8 düşüşle 16,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.
|
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/mt
|
Yıllık değişim (%)
|
Kümülatif
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak
|
1.873
|
-5
|
1.873
|
-5
|
Şubat
|
2.042
|
0
|
3.915
|
-2,5
|
Mart
|
1.372
|
-40
|
5.287
|
-16,1
|
Nisan
|
1.124
|
-42,3
|
6.411
|
-22,3
|
Mayıs
|
1.858
|
-16,2
|
8.269
|
-21
|
Haziran
|
1.810
|
-13
|
10.079
|
-19,7
|
Temmuz
|
1.730
|
-12,2
|
11.809
|
-18,7
|
Ağustos
|
939
|
9,7
|
12.755
|
-17
|
Eylül
|
1.794
|
-18,7
|
14.550
|
-17,2
|
Ekim
|
2.119
|
-4,6
|
16.669
|
-15,8
Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, Ekim ayında uzun mamul üretimi yassı mamullere kıyasla daha fazlaydı ve yıllık bazda %3,7 artarak 1,27 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yassı mamul üretimi ise yıllık %21,1 düşerek 882.000 mt seviyesinde yer aldı.
Bu yılın ilk 10 ayında ise, uzun mamul üretimi yıllık %12,4 düşüşle 9,17 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %21,1 düşüşle 7,76 milyon mt seviyesinde kaydedildi.