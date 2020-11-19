İtalya'nın ham çelik üretimi Ekim ayında Eylül’e kıyasla %18,1 arttı

Perşembe, 19 Kasım 2020 14:35:48 (GMT+3) | Brescia

Bu yılın Ekim ayında, İtalya’nın ham çelik üretimi Şubat ayından beri ilk kez aylık bazda 2 milyon mt’u geçti. Bu kapsamda İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, Ekim ayı üretimi Eylül ayına kıyasla %18,1 artışla 2,12 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yine de bu üretim rakamı yıllık bazda %4,6 düşüşe işaret ediyor. Yılın ilk on ayında ise, İtalya ham çelik üretimi yıllık bazda %15,8 düşüşle 16,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ham çelik üretimi Ay 000/mt Yıllık değişim (%) Kümülatif Yıllık değişim (%) Ocak 1.873 -5 1.873 -5 Şubat 2.042 0 3.915 -2,5 Mart 1.372 -40 5.287 -16,1 Nisan 1.124 -42,3 6.411 -22,3 Mayıs 1.858 -16,2 8.269 -21 Haziran 1.810 -13 10.079 -19,7 Temmuz 1.730 -12,2 11.809 -18,7 Ağustos 939 9,7 12.755 -17 Eylül 1.794 -18,7 14.550 -17,2 Ekim 2.119 -4,6 16.669 -15,8

Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, Ekim ayında uzun mamul üretimi yassı mamullere kıyasla daha fazlaydı ve yıllık bazda %3,7 artarak 1,27 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yassı mamul üretimi ise yıllık %21,1 düşerek 882.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk 10 ayında ise, uzun mamul üretimi yıllık %12,4 düşüşle 9,17 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %21,1 düşüşle 7,76 milyon mt seviyesinde kaydedildi.