﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

İtalya'nın ham çelik üretimi Ekim ayında Eylül’e kıyasla %18,1 arttı

Perşembe, 19 Kasım 2020 14:35:48 (GMT+3)   |   Brescia
       

Bu yılın Ekim ayında, İtalya’nın ham çelik üretimi Şubat ayından beri ilk kez aylık bazda 2 milyon mt’u geçti. Bu kapsamda İtalya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre, Ekim ayı üretimi Eylül ayına kıyasla %18,1 artışla 2,12 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yine de bu üretim rakamı yıllık bazda %4,6 düşüşe işaret ediyor. Yılın ilk on ayında ise, İtalya ham çelik üretimi yıllık bazda %15,8 düşüşle 16,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

 

Ham çelik üretimi

Ay

000/mt

Yıllık değişim (%)

Kümülatif

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.873

-5

1.873

-5

Şubat

2.042

0

3.915

-2,5

Mart

1.372

-40

5.287

-16,1

Nisan

1.124

-42,3

6.411

-22,3

Mayıs

1.858

-16,2

8.269

-21

Haziran

1.810

-13

10.079

-19,7

Temmuz

1.730

-12,2

11.809

-18,7

Ağustos

939

9,7

12.755

-17

Eylül

1.794

-18,7

14.550

-17,2

Ekim

2.119

-4,6

16.669

-15,8

Yassı ve uzun mamul üretimine bakıldığında, Ekim ayında uzun mamul üretimi yassı mamullere kıyasla daha fazlaydı ve yıllık bazda %3,7 artarak 1,27 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yassı mamul üretimi ise yıllık %21,1 düşerek 882.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk 10 ayında ise, uzun mamul üretimi yıllık %12,4 düşüşle 9,17 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %21,1 düşüşle 7,76 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Avrupa Birliği  İtalya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

13  Kas

Nucor İtalya merkezli Duferdofin-Nucor ortak girişiminden ayrıldı
13  Kas

AB Türkiye’den yapılan sıcak sac ithalatını kayıt altına alıyor
12  Kas

ArcelorMittal ve İtalya’daki tesis iki farklı kuruluş olarak faaliyet göstermeye başladı
30  Eki

Feralpi Group, Nave’deki tesisini inşaat çeliği üretimi için dönüştürecek
28  Eki

İtalya yerel hurda piyasası hala durgun