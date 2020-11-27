İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %15,7 düştü

Cuma, 27 Kasım 2020 15:27:21 (GMT+3) | Brescia

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, İtalya’nın AB dışı ülkelerden çelik ithalatı %32 düşüşle 6,08 milyon mt olurken, AB dışı ülkelere çelik ihracatı %15,7 düşüşle 2,73 milyon mt olarak gerçekleşti. Yıllık bazdaki söz konusu düşüşler, Ocak-Ağustos dönemindeki düşüşe kıyasla daha az olarak Eylül ayında bir artış yaşandığına işaret etti.

Özellikle, söz konusu dönemde İtalya’nın AB dışı ülkelerden uzun ürün ithalatı, bir önceki yıla göre %27,9 düştü. Ülkenin filmaşin ithalatı yıllık %17,8 düşüşle 139.000 mt olurken, çubuk ithalatı ise yıllık %33,3 düşüşle 106.000 mt oldu.

İtalya’nın AB dışı ülkelerden yassı çelik ithalatı aynı dönemde yıllık %32,3 düşüş gösterdi. 1,74 milyon mt ile %37,2 düşüş gösteren rulo, 517.000 mt ile %24,7 düşüş gösteren soğuk haddelenmiş levha, 291.000 mt ile %55,3 düşüş gösteren sıcak daldırma galvanizli levha AB dışı ülkelerden en çok ithal edilen yassı çelik ürünler arasında yer aldı.

İtalya'nın yılın ilk dokuz ayında AB dışı ülkelere yaptığı çelik ihracatına ilişkin olarak, uzun ürün ihracatı yıllık %14,2 düşerken, yassı ürün ihracatı yıllık %3,7 düşüş gösterdi. Ürün bazında, inşaat demiri ihracatı yıllık %20,9 düşüşle 306.000 mt, filmaşin ihracatı yıllık bazda %12,8 düşüşle 245.000 mt, ray ihracatı ise yıllık %160,9 artışla 60.000 mt seviyesinde kaydedildi. Ayrıca, çelik rulo ihracatı ise yıllık %20,3 düşüşle 224.000 mt olurken, sıcak haddelenmiş levha ihracatı %33,1 artışla 217.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı dikişsiz boru ihracatı yıllık %24,2 düşüşle 232.000 mt olarak kaydedilirken, kaynaklı boru ihracatı yıllık bazda %24,9 düşüşle 253.000 mt seviyesinde yer aldı.

İthalat ve ihracat tonajlarının detaylarını bin metrik ton cinsinden aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Ürünler İthalat İhracat Fark Ocak-Eylül 2019 Ocak- Eylül 2020 Değişim (%) Ocak- Eylül 2019 Ocak- Eylül 2020 Değişim (%) Ocak- Eylül 2019 Ocak- Eylül 2020 İngot ve yarı ürünler 3.417 2.294 -32,9 282 129 -54,3 -3.135 -2.165 Uzun ürünler 366 264 -27,9 890 764 -14,2 524 500 Yassı ürünler 4.796 3.245 -32,3 917 883 -3,7 -3.879 -2.362 Birincil imalat ürünleri (*) 294 221 -24,8 1.020 845 -17,2 726 624 İkincil imalat ürünleri (**) 62 54 -12,9 130 109 -16,2 68 55 TOPLAM 8.935 6.078 -32 3.239 2.730 -15,7 -5.696 -3.348

(*) Dikişsiz boru, kaynaklı boru, dövme çubuk, soğuk çekme profil ve çubuk, çekme tel, soğuk şerit, kaynaklı profil

(**) Flanş, boru bağlantı elemanları, madencilik parçaları, gözyaşı sac, toz pik demir