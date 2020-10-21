İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %16,2 düştü

Çarşamba, 21 Ekim 2020 17:57:49 (GMT+3) | Brescia

İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, İtalya’nın AB dışı ülkelerden çelik ithalatı %31,1 düşüşle 5,58 milyon mt olurken, AB dışı ülkelere çelik ihracatı %16,2 düşüşle 2,45 milyon mt olarak gerçekleşti. Yıllık bazdaki söz konusu düşüşler, Ocak-Temmuz’daki düşüşe kıyasla daha az olarak Ağustos ayında bir artış yaşandığına işaret etti.

Özellikle, söz konusu dönemde İtalya’nın AB dışı ülkelerden uzun ürün ithalatı, bir önceki yıla göre %26,8 düştü. Ülkenin filmaşin ithalatı yıllık %18,1 düşüşle 127.000 mt olurken, çubuk ithalatı ise yıllık %30,9 düşüşle 94.000 mt oldu.

İtalya’nın AB dışı ülkelerden yassı çelik ithalatı aynı dönemde yıllık %30,3 düşüş gösterirken, 1,66 milyon mt ile %34,1 düşüş gösteren rulo, 483.000 mt ile %21,6 düşüş gösteren soğuk haddelenmiş levha, 270.000 mt ile %57,3 düşüş gösteren sıcak daldırma galvanizli levha AB dışı ülkelerden en çok ithal edilen yassı çelik ürünler arasında yer aldı.

İtalya'nın yılın ilk sekiz ayında AB dışı ülkelere yaptığı çelik ihracatına ilişkin olarak, uzun ürün ihracatı yıllık %15,6 düşerken, yassı ürün ihracatı yıllık %2,2 düşüş gösterdi. Ürün bazında, inşaat demiri ihracatı yıllık %24,9 düşüşle 265.000 mt, filmaşin ihracatı yıllık bazda %11,1 düşüşle 224.000 mt, ray ihracatı ise yıllık %181 artışla 59.000 mt seviyesinde kaydedildi. Ayrıca, çelik rulo ihracatı ise yıllık %18,3 düşüşle 296.000 mt olurken, sıcak haddelenmiş levha ihracatı %36,9 artışla 193.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, İtalya’nın AB dışı ülkelere yaptığı dikişsiz boru ihracatı %22,7 düşüşle 215.000 mt olarak kaydedilirken, kaynaklı boru ihracatı yıllık bazda %26,5 düşüşle 230.000 mt seviyesinde yer aldı.

İthalat ve ihracat tonajlarının detaylarını bin metrik ton cinsinden aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Ürünler İthalat İhracat Fark Ocak-Ağustos 2019 Ocak- Ağustos 2020 Değişim (%) Ocak- Ağustos 2019 Ocak- Ağustos 2020 Değişim (%) Ocak- Ağustos 2019 Ocak- Ağustos 2020 İngot ve yarı ürünler 3.067 2.035 -33,6 259 116 -55,2 -2.808 -1.919 Uzun ürünler 325 238 -26,8 808 682 -15,6 483 444 Yassı ürünler 4.407 3.071 -30,3 816 798 -2,2 -3.591 -2.273 Birincil imalat ürünleri (*) 254 196 -22,8 924 755 -18,3 670 559 İkincil imalat ürünleri (**) 55 47 -14,5 117 99 -15,4 62 52 TOPLAM 8.108 5.587 -31,1 2.924 2.450 -16,2 -5.184 -3.137

(*) Dikişsiz boru, kaynaklı boru, dövme çubuk, soğuk çekme profil ve çubuk, çekme tel, soğuk şerit, kaynaklı profil

(**) Flanş, boru bağlantı elemanları, madencilik parçaları, gözyaşı sac, toz pik demir