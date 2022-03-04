İtalyan üreticiler Marcegaglia ve Sideralba Tunus’ta ortaklık kuruyor

Cuma, 04 Mart 2022 11:27:32 (GMT+3) | Brescia

Dün İtalyan çelik üreticileri Marcegaglia ve Sideralba tarafından yapılan açıklamaya göre Tunus’ta SM Tunis Acier S.A adında bir ortaklık kuruldu. Marcegaglia Carbon Steel Spa ve Sideralba Spa’nın yarı yarıya ortak olduğu şirket soğuk ve galvanizli sac işleme sektöründeki faaliyetlerin güçlenmesini sağlayacak. 100 milyon € değerindeki ilk yatırım sayesinde SM Tunis Acier S.A. üretim kapasitesini 2023 yılına kadar 200.000 mt’dan 400.000 mt’a çıkaracak, üretimin toplam değerinin 500 milyon € olacağı tahmin ediliyor.

Tunus, Bizert Ekonomi ve Sanayi Parkı’nda yer alan tesisin 320 çalışanı bulunuyor. Şehrin ülkenin kuzeydoğusunda, Akdeniz’in güney kıyısında bulunması rekabet açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Söz konusu ortaklığın stratejik amaçlarından biri şirketlerin Kuzey Afrika’daki varlığını güçlendirmek. Tesise bağlı olarak Avrupa, Arap ülkeleri ve Amerika kıtasına erişimi olan bir de liman bulunuyor.

Sideralba Spa CEO’su Luigi Rapullino, “Marcegaglia’nın Tunus’taki bağlı kuruluşumuza ortak olması bizim için çok sevindirici. Tunus’taki yatırımlarımızı sürdürmeye kararlıyız, Marcegaglia ve Sideralba’nın son yıllarda Kuzey Afrika’da edindiği tecrübenin birleşmesi performansımızı artıracak,” şeklinde konuştu.