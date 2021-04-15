İtalyan ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni için satış prosedürünün ilk aşaması başladı

Perşembe, 15 Nisan 2021 15:52:15 (GMT+3) | Brescia

İtalya merkezli paslanmaz çelik üreticisi ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni (AST) Müdürü Massimiliano Burelli, şirketin satış prosedürünün “birinci aşamasının” başladığını söyledi. İlk aşama, belgelerin bir kısmına erişimden oluşuyor. Sendikalar tarafından hazırlanan raporlara göre, bu aşama en fazla 30-60 gün sürecek ve ThyssenKrupp’un geçen yılın Ekim ayında, bağlayıcı tekliflerin yapılacağı sonraki aşamalar için doğru adayları belirleme görevini verdiği J.P. Morgan tarafından yürütülecek. İtalyan Marcegaglia Group, başlıca paslanmaz çelik tedarikini sağladığı Terni merkezli tesisi devralmak isteyen şirketlerden birisi. Önceden bildirildiği üzere, AST’nin değeri 600 milyon € ila 1 milyar € arasında ve tesis birden fazla şirkete de satılabilir.

AST’nin ana kuruluşu ThyssenKrupp, geçen yılın Mayıs ayında kapsamlı bir yeniden yapılanma planı açıklamış ve AST’yi satışa çıkararak, şirkete bir ortak veya alıcı aramaya başlamıştı.