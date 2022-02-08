İtalyan çelik üreticileri toplama faaliyetleri yavaş olsa da hurda fiyatlarındaki artışa direniyor

Salı, 08 Şubat 2022 16:09:49 (GMT+3) | Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik ürünleri distribütörleri birliği Assofermet bu hafta yayınladığı bir açıklamada, Ocak ayı İtalya hurda piyasası şöyle yorumladı: “Piyasada hurda toplama faaliyetleri nispeten durgundu. Bu durum neyse ki çelik üreticilerinin çoğunun ayın ilk yarsında hurda alım fiyatlarını düşürmesini dengeledi. Eğer daha önceki aylarda olduğu gibi hurda toplama devam edebilseydi hurda alış fiyatları çok daha sert bir şekilde düşebilirdi.” Assofermet aynı zamanda Ocak ayının pandeminin gidişatından etkilendiğini, bu kapsamda iş gününün azaldığını ve sonuç olarak üretimin yavaşladığını belirtti. Enerji fiyatlarındaki artışın ise mesai saatlerinde düşüşe yol açtığını belirtti. Yüksek kalite ve düşük kalite hurda fiyatları arasındaki belirgin fark da Ocak ayında devam etti.

Şubat ayına yönelik tahminlere bakıldığında, hurda tedarikçilerinin “büyük beklentileri” olduğu gözleniyor. Yine de şu anda bu beklentiler “sabit durmak isteyen ve çok kısıtlı değilse fiyat artışlarına teslim olmayan çelik üreticilerinin içinde bulunduğu gerçeklikle örtüşmüyor.” Aynı zamanda bu ay yüksek enerji maliyetleri, lojistik zorluklar ve pandeminin gidişatı hurda ticaretinde pazarlıkları etkileyebilir ve Assofermet’e göre bu faktörler “mevcut piyasa dengesini her an bozabilir. Yine de piyasa, hurda toplamada zorluk ve kıtlık olduğu konusunda hemfikir. Bu durum uzun vadede fiyatlarda artış potansiyelini barındıran mevcut dengeyi tersine çevirebilir.”

Assofermet’e göre, 2022 yılının ilk ayı özellikle Avrupa’nın kuzeyinde yüksek kalite hurda bulunamaması sebebiyle global fiyatlar açısından daha “dinamikti”. Çelik üreticileri ve hurda tedarikçilerinin birbirinden farklı pozisyonları bazı büyük piyasa oyuncularının satışlarını durdurmasına neden oldu ve bu da ay boyunca fiyatların artmasına yol açtı. Birliğe göre, “Ocak ayını ciddi anlamda etkileyen bir diğer faktör, her ne kadar hafifçe düşse de, sevkiyatı gerçekleştirilen ürünlerin nihai fiyatını her zaman etkileyen navlun ücretleriydi. Şubat ayında hurda fiyatlarının artacağına yönelik beklentiler var ve bu beklentiler ayın ortasında gerçekleşebilir. Avro-dolar kurundaki dalgalanmalar da biraz endişe veriyor ama alıcı ve satıcılar için fırsatlar da yaratıyor.”

Özellikle Türkiye piyasasına bakıldığında, Assofermet’e göre Ocak ayı istikrarlı bir seyre işaret etti ve birçok bağlantı gerçekleşti. Fakat önümüzdeki dönemde artan nihai mamul fiyatlarından dolayı hurda için de fiyat artışları gözlenebilir.

Assofermet diğer pazarlar hakkında ise şu sözlere yer verdi; “Belçika, Fransa ve Almanya’da kaliteli hurda arzının yokluğu devam etti ve yüksek kalite hurda ile düşük kalite hurda fiyatları arasındaki belirgin fark sürdü. Yüksek enerji fiyatları, artan sevkiyat maliyetleri ve pandeminin gidişatı üretimlerini azaltan çelik üreticilerinin satın alma politikalarını olumsuz etkiledi. Ocak ayının son kısmında ve Şubat ayının başında hurda talebinde bir toparlanma ve fiyatlarında bir artış gözlendi. Bunun nihai mamul fiyatlarındaki istikrarı ve artışı güçlendirmesi bekleniyor.”