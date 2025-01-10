İtalyan Acciaierie Venete özel kalite çubuk üretimi için yeni ekipman aldı

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, İtalyan çelik üreticisi Acciaierie Venete’nin Padova tesisine ikinci bir düzleştirme hattı kuracağını açıkladı. Yeni ve yüksek üretkenliğe sahip, 1350 N/mm2 akma dayanımlı düzleştirme hattı, en fazla 200 mm çaplı özel kalite siyah çubuk işleyecek.

Danieli’nin Centro Maskin ve Danieli Automation teknolojilerini kullanan düzleştirme hattı, %15 oranında enerji tasarrufu sağlayıp hat hazırlama süresini kısaltıyor. Hat üzerinde kurulu farklı sensörler tarafından sağlanan verilerin takip ve analiz edilmesiyle tüm sürecin daha verimli şekilde çalışmasını sağlamak ve plansız bakım çalışmalarını önlemek mümkün.