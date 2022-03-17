İtalyan Acciaierie d'Italia fiyatlarını geriye dönük artırdı, yerel distribütörler karşı çıktı

Perşembe, 17 Mart 2022 13:39:34 (GMT+3) | Brescia

Eski adıyla Ilva olarak bilinen İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d'Italia (Adi), fiyatlarını hem yeni siparişlerde hem de 10 Mart öncesinde verilen siparişlerde geçerli olmak üzere artırdığını müşterilerine bildirdi. Şirket bu kararı yüksek doğal gaz ve elektrik maliyetleri nedeniyle ve halihazırda belirlenmiş üretim planlarına uymak için aldığını belirtti.

Müşterilere uygulanacak ek fiyat, sevkiyatın gerçekleşeceği aydaki ortalama doğal gaz fiyatı ile satışın yapıldığı aydaki ortalama doğal gaz fiyatı arasındaki farka göre hesaplanacak. Bu sonuç ise bir ton çelik üretmek için megavat seviyesi ve sevk edilecek tonaj miktarına bağlı olarak iki ile çarpılacak. Endeks üzerinden anlaşma sağlamış müşteriler için de aynı formül uygulanacak fakat siparişin verildiği aydaki ortalama doğal gaz fiyatı yerine, 2021 yılının ilk yarısındaki ortalama doğal gaz fiyatı olan 20€/Mwh dikkate alınacak.

Fiyatların tek taraflı ve geriye dönük olarak değiştirilmesi birçok müşterinin tepkisini topladı ve İtalyan çelik distribütörleri birliği Assofermet dün gerçekleştirdiği basın toplantısında bu konuya yer verdi.

Assofermet açıklamasında, “Bize bağlı çok sayıda şirkete yakın zaman önce Acciaierie d'Italia tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Buna göre ulusal çelik üreticisi, halihazırda tamamlanmış ve fiyat konusunda anlaşılmış mevcut sözleşmelere enerji maliyetlerindeki artışa bağlı olarak bir fiyat düzenlemesi uygulamak istiyor. Şirket halihazırda tamamlanmış sözleşmeler için tek taraflı olarak yeniden pazarlık yapıyor. Üyelerimize yönelik bu hamlenin büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Sözleşme aşamasında geçerli olan genel satış koşullarına yansımayacak gibi görünen bu girişim, halihazırda alınmış siparişler konusunda oldukça zor bir durumda kalan şirketler arasında büyük bir huzursuzluk yarattı. Acciaierie d'Italia’nın bu hamlesini acilen geri çekmesini ve yeni sözleşmeler için yapılacak pazarlıkların beraber gerçekleştirilebilmesi adına diyaloglara yeniden başlamayı mümkün kılmasını umuyoruz. Enerji ve hammadde maliyetlerinin Acciaierie d'Italia üstünde baskı yaratacağının farkındayız. Mevcut sözleşmelerin içeriğinin hukuk ve etik kurallarının gerektirdiği gibi gerçekleştirilmesini umuyoruz,” ifadelerine yer verdi.