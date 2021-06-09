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İtalyan ABS yeni filmaşin üretim tesisinin açılışını yaptı

Çarşamba, 09 Haziran 2021 16:21:58 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya merkezli Danieli Group’un çelik birimi Acciaierie Bertoli Safau (ABS), Friuli-Venezia Giulia Otonom Bölgesi’nin Başkanı Massimiliano Fedriga’nın katılımıyla İtalya’nın Udine kentinde kurulan yeni filmaşin tesisinin açılışını yaptı.

Törene, internet üzerinden katılan İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Giancarlo Giorgetti, haddehaneyi “ülkenin gurur kaynağı” olarak tanımladı. Söz konusu tesis, 190 milyon € yatırımla, ABS ve Danieli ekiplerinin yakın iş birliği sonucunda 20 ayda tamamlandı.

Şirket, yeni tesisin özel ve nitelikli filmaşin üretiminde kullanılacak en ileri teknolojileri içerdiğini belirtti. Tesis tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, en fazla 400 km/s hızla yılda 500.000 mt üretim kapasitesine ulaşacak. Bu sayede, ABS, tüm ebatlarda mamul sunabilen birkaç uluslararası şirket arasında yer alabilecek. Tam kapasite üretime geçildiğinde 200 milyon € ciro elde edilecek ve üretim, yerel ve yabancı piyasalar arasında eşit olarak dağıtılacak.

Emtialar için üretilen geleneksel filmaşinin aksine, yeni sistemiasıl olarak, araba süspansiyonları, bağlama vidaları, krank kolu ve rulman gibi otomotiv sektöründe yaygın bir şekilde kullanılan ürünler için tasarlandı. Yeni ürünlerin kullanım alanları arasında haddeleme ve kaynak işlemleri de bulunuyor.


Etiketler: uzun ürünler  çelik üretimi  Avrupa Birliği  İtalya  filmaşin  |  benzer haberler »


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