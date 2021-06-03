İtalya’da otomobil kayıtları Mayıs ayında %27,9 düştü

Perşembe, 03 Haziran 2021 16:41:42 (GMT+3) | Brescia

İtalya otomobil piyasası bu yılın Mayıs ayında, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %27,9 düşüş ve 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %43 artış gösterdi.

Yıllık artışta Covid-19’un ilk dalgasında İtalya’da yaşanan karantinaların da etkisi var. Söz konusu ayda, ülkenin toplam otomobil kayıtları, 2019 yılının Mayıs ayına kıyasla 55.000 adet düşüşle 142.730 adede geriledi.

Mayıs ayında kaydedilen rakamlar, son ayların en düşük seviyesi olarak kayda geçerek, İtalya otomobil piyasasının karşı karşıya olduğu zorlukları gösteriyor. Otomobil piyasası Mart ayını 169.684 kayıtla, Nisan ayını ise 145.003 kayıtla kapatmıştı.

İtalya otomotiv sektörü birlikleri ANFIA, FEDERAUTO ve UNRAE’ye göre, söz konusu durum, Covid-19 krizinin neden olduğu hasarı bir süre sınırlamaya yarayan 61-136 g/km karbon salım aralığı teşvikinin önemini gösteriyor. Mevcuttaki teşvik fonlarının bitmesi ve bunun sonucunda katkıların durmasıyla birlikte veriler hızla kötüleşti.

İtalya’nın otomobil kayıtları bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %19,3 düşüşle 735.125 adet seviyesinde kaydedildi.