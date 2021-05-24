İtalya merkezli Liberty Magona hammadde eksikliği nedeniyle faaliyetlerini durduracak

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 12:26:31 (GMT+3) | Brescia

İtalya’nın Piombino kasabasında bulunan Liberty Magona, başta sıcak sac olmak üzere hammadde eksikliği nedeniyle önümüzdeki haftalarda tesislerini kapatacak. Kaynaklara göre tesisleri kapatma işlemi, 28 Mayıs’ta asitleme ve haddeleme hatlarının durdurulmasıyla başlayacak ve daha sonra da Haziran ayının ilk on gününde galvanizleme hatlarının durdurulmasıyla devam edecek. Boyalı sac hattı ise hammadde stokları tükenene kadar faaliyet göstermeye devam edecek. Şirketin tesislerini kapatma kararı, Greensill Capital’in iflas etmesi ve bunun sonucunda GFG Alliance şirketinin bağlı kuruluşu olan Liberty Steel’in yaşadığı zorluklar nedeniyle alındı. Magona artık hammadde temin etmeyecek ve tesisin başlıca tedarikçisi ArcelorMittal, ilk olarak Liège-Dudelange tesisinden olmak üzere, önce Liberty grubunun Avrupa’daki diğer tesislerinden alacaklarını talep ettiği için ürün tedariki sağlamayacak.

İtalyan metal sendikaları Fim, Fiom ve Uilm, Salı günü Liberty Magona CEO’su ve personel müdürü ile toplantı yapacak. Sendikalar ayrıca Ekonomik Kalkınma Bakanı’yla da acil bir toplantı yapmayı talep etti. Liberty Magona 460’tan fazla çalışana sahip ve tesisin son yıllarda daha düşük bir kapasiteyle faaliyet göstermiş olmasına rağmen yıllık 800.000 mt galvanizli ve boyalı sac kapasitesi bulunuyor.