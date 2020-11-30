İtalya hükümeti ile ArcelorMittal arasındaki Ilva’ya yönelik anlaşma 11 Aralık’a ertelendi

Pazartesi, 30 Kasım 2020 17:39:25 (GMT+3) | Brescia

İtalya merkezli çelik üreticisi Ilva’ya yönelik anlaşmanın bitiş tarihi planlanandan on gün sonrasına ertelendi. İtalya hükümetinin Taranto merkezli tesisteki işbirliğinin sona erme tarihi 11 Aralık olarak belirlendi. Bu yıl 4 Mart’ta İtalya hükümeti ile çok uluslu şirket ArcelorMittal arasında yapılan anlaşmaya göre, eğer 30 Kasım’a kadar yeni bir yatırım anlaşması yapılmazsa, ArcelorMittal bu yılın sonunda 500 milyon € ödeyerek tesisten ayrılacaktı. Ancak şirket, hükümete bağlı kuruluş Invitalia ve Ilva’ya gönderdiği yazıda, 11 Aralık’a kadar tesisten ayrılmayacağını belirtti.

Anlaşmaya göre, İtalya hükümeti 2021’in ilk aylarında sermaye artırımı yoluyla 400 milyon € yatırım yaparak Ilva tesislerinin yönetiminde %50 pay sahibi olacak. Ilva’yı kontrol edecek yeni şirketin yönetim kurulu altı üyeden oluşacak. Söz konusu üyelerin üçü şirketin yeni başkanını seçecek Invitalia’dan, diğer üçü de CEO’yu seçecek ArcelorMittal’dan oluşacak. İkinci aşamada Invitalia'nın hisse payı %60’a çıkabilir. Bu hamle ise kuruluşun şirkete 800 milyon € daha yatırım yapacağı 2022 yılının Haziran ayında gerçekleşecek.

İlk olarak, üretim önce yıllık 6 milyon mt’a, daha sonra da 8 milyon mt’a çıkarılacak. ArcelorMittal Italia CEO’su Lucia Morselli, bu yıl Ilva’nın üretiminin yaklaşık 3,3 milyon mt ile en düşük seviyesini kaydedeceğini söyledi.