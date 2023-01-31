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İspanya merkezli Megasa yeni yatırımıyla enerji verimliliğini artıracak

Salı, 31 Ocak 2023 14:30:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre, İspanya merkezli uzun mamul üreticisi Megasa 2023 ve 2024 yıllarında Zaragoza’da bulunan Megasider tesisinde yeni ön ısıtma fırını ve haddehane kurmak için 100 milyon € yatırım yapacak.

Mevcut haddehanenin yerini alacak olan ve çeşitli ebatlarda ticari profil üretmek üzere tasarlanan yeni haddehane çevre dostu ısıtma teknolojisiyle donatılacak.

Söz konusu yatırım şirketin ürün portföyünü genişletmesini ve enerji maliyetlerinin yüksek olduğu mevcut koşullarda enerji verimliliğini artırmasını sağlayacak.

Şirket 2022 yılında 500.000 mt uzun mamul üreterek rekor kırmıştı.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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