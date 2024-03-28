İsdemir Adana’daki enerji santralinin kapasitesini artıracak

Perşembe, 28 Mart 2024 10:49:06 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin (İsdemir) Adana’nın Yumurtalık ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı Sugözü enerji santrali-yardımcı kaynak güneş enerjisi santrali kapasite artışı ve yardımcı kaynak rüzgâr enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 870 milyon TL olan proje kapsamında toplam 38.540 adet güneş paneli ve 2 adet rüzgâr türbini kurulacak. Güneş enerjisi santralinin kapasitesinin 21 MWm’den 42 MWm’ye çıkarılması planlanıyor. Kapasite artışı gerçekleştiğinde Sugözü enerji santralinin toplam kapasitesi 1376 MWm’ye çıkacak.