ISA: Hindistan yerel çelik üreticileri için lojistik maliyetlerini düşürmeli

Cuma, 26 Şubat 2021 15:20:07 (GMT+3) | Kalküta

Yerli çelik üreticilerinin önde gelen kuruluşu olan Hindistan Çelik Birliği (ISA), yerel çelik üreticilerinin lojistik maliyetlerinin bir an önce düşürülmesi gerektiğini söyledi. ISA Genel Sekreteri Bhaskar Chatterjee, “Lojistiği idare etmek yerel çelik üreticileri için oldukça zorlu ve maliyetli,” şeklinde konuştu.

ISA yetkilisi, çelik üretimi ve tüketiminin hükümet girişimlerinin desteğiyle artmasının beklendiğini ve dolayısıyla, çelik üreticilerine yapılan hammadde taşımacılığı ile müşterilere yapılan nihai mamul taşımacılığının önemli bir konu olduğunu söyledi.

Chatterjee, “Ülkenin doğusundaki Jamshedpur’dan batısındaki Mumbai’ye gönderilen bir navlunun ücreti, Rotterdam’dan Mumbai’ye 34$/mt’a gönderilen navluna kıyasla 50$/mt kadar yüksek bir seviyede,” ifadelerini kullandı.

Dolayısıyla eğer Hindistan çelik üretimini önümüzdeki 10 yılda iki katına çıkaracaksa, özellikle devlete bağlı taşımacı Indian Railways tarafından fiziksel altyapıyı iyileştirmeye yönelik adımlar atılmazsa yerel çelik sektörünün lojistik ihtiyaçları kontrol edilemez bir hal alacak.

Hindistan hükümeti 2030 yılına kadar çelik üretimini 300 milyon mt’a çıkarmayı planlıyor.

Buna ek olarak çoğu Hint çelik üreticisi, Çin, Japonya veya Güney Kore’de denize yakın konumda bulunan üreticilerin aksine ülkenin iç kesimlerinde yer alıyor.

Chatterjee, “Bu sistem lojistik ihtiyaçların karşılanmasını daha zor hale getiriyor. Demir yolu, çelik taşımacılığı için tercih edilen yöntem ve toplam lojistik ihtiyacının %80’inin karşılıyor olsa da, demir yolu taşımacılığının da yerel çelik üreticileri için birçok zorluğu bulunuyor,” şeklinde konuştu.