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Iron Ore Canada, Sept-Îles liman tesislerinde çıkan yangın nedeniyle fors majör ilan etti

Pazartesi, 05 Nisan 2021 17:08:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanadalı yatırım şirketi Labrador Iron Ore Royalty Corporation, Avustralya merkezli Rio Tinto ile ortak girişimi olan Kanada merkezli Iron Ore Company of Canada’nın (IOC), 31 Mart tarihinde Sept-Îles liman tesislerinde bulunan 2 No’lu boşaltıcıda çıkan yangının ardından fors majör ilan ettiğini açıkladı.

Yangın kontrol altına alındı, yaralanan olmadı. Yangının nedeni bilinmiyor ve soruşturma süreci devam ediyor. IOC, yangının operasyonları üzerindeki etkisini değerlendirirken, aksaklıkları en aza indirmek için müşterileriyle birlikte çalışıyor.

2020 yılında şirket, 9,6 milyon mt pelet ve 8,1 milyon mt demir cevheri konsantresi üretirken, söz konusu yılda şirketin satışları 10,2 milyon mt pelet ve 8,4 milyon mt konsantre demir cevheri olmak üzere toplam 18,6 milyon mt oldu.


Etiketler: demir cevheri  pelet  Kuzey Amerika  hammaddeler  Kanada  |  benzer haberler »


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