IREPAS: Uzun mamul piyasasında arz-talep dengesi iyileşti ancak navlun sorun olmaya devam ediyor

Çarşamba, 08 Eylül 2021 16:03:41 (GMT+3) | İstanbul

Küresel uzun mamul piyasasında arz-talep kademeli olarak dengelenerek piyasanın fiyatlar, teslim süreleri vb. açısından nispeten normale dönmesine yardımcı oluyor. Durumun çok yakın zamanda normale döneceği beklense de, yüksek navlun oranları ticaret üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS’a göre, fiyatlar açısından yeni normal, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilene kıyasla daha yüksek aralıklarda yer alabilir. Öte yandan, 232. Madde ve AB’deki kotalarla korunan üreticiler, bu pazarlarda arz ihtiyaç duyulandan az olsa da pozisyonlarını koruyorlar.

Özellikle, inşaat demiri de dahil olmak üzere ürünlerin yüksek maliyeti nedeniyle birçok proje askıya alındığından, AB’de kesme ve bükme faaliyeti yürüten kuruluşların stoklarının normalden yüksek olduğu söyleniyor. Bu durum, bu kuruluşların kârları üzerinde ek baskı oluşturuyor, ancak Avrupa’da yapısal çelik talebinin tatilden sonra ve kış sezonu öncesinde iyileşeceği düşünülüyor. Hurda piyasasında olduğu gibi, AB’de önümüzdeki çeyreğe ilişkin görünüm tatmin edici.

ABD’deki arz durumu, artan taleple dengelendiğinden iyileşti. Batı Kıyısı’nda arz sıkıntıları görülmeye devam ederken, bazı nakliye maliyetleri arz üzerinde baskı oluşturuyor. Bu nedenle birçok piyasa oyuncusu hem yerel hem de ithalat segmentlerinde FOB bazında fiyatlardan alım yapmayı tercih ediyor. Ayrıca kredi, ithalatçılar açısından sorun haline geldi ve alacakları sigortalamak giderek zorlaşıyor. Fiyatlandırma açısından Kuzey Amerika bölgesinde bu yıl görülebilecek bir miktar düşüş diğer pazarlara da yansıyabilir.

Uzak Doğu uzun mamul piyasaları, yapılan bazı düzenlemelerle birlikte bir yavaşlamayla karşı karşıya kaldı. Hint ve Vietnamlı üreticiler bölgeye yüksek marjlarda ihracat gerçekleştiriyor. Rus üreticiler ihracat vergisine rağmen çoğunlukla kütük segmentinde olmak üzere bölgeye satış yapmaya devam ediyor.

IREPAS’a göre, günümüzde en önemli faktörlerden biri olan navlun piyasasındaki mevcut durum gerçeklikten uzak, bu da tarafların alım ve satımda temkinli davranmasına neden oluyor. Devamlı artan navlun oranları nedeniyle CFR bazında teklif vermek zorlaşırken, FOB bazından teklif almak da kolay değil. Bu durumun ithalat yapan ülkelerdeki fiyatlar üzerinde kısa vadeli aşağı yönlü bir baskı ve uzun vadeli tedarik sıkıntıları yaratması bekleniyor. Ayrıca, artan navlun oranları ticaretin bölgeselleşmesine neden oluyor. Kargoların değeri çok yüksek seviyelere ulaştığından sigorta da bir sorun haline geliyor.

Çin’in attığı adımları da ayrıca takip etmek gerekiyor, çünkü ülkede üretim kısıtlamalarının 2020 yılı seviyelerinde olması ithal yarı mamullere daha güçlü talep olacağı anlamına geliyor. Bu durum Güneydoğu Asya ve BDT’nin satışlarını desteklerken çelik fiyatlarını da olumlu etkileyebilir.

Dünyada Covid-19 vakalarının sayısı hala problem olsa da, çoğu ülke yakın zamanda soğuk havaların etkisi altında olacak ve Delta varyantı endişelerinden dolayı gözlenen geri adımlara rağmen karantinaların kaldırılması süreçlerinin devam edeceği düşünülüyor.

IREPAS’a göre, global çapta planlanan altyapı yatırımlarından dolayı talebe yönelik beklentiler iyimser. Teşvikler devam ediyor ve altyapı harcamaları Avrupa, İngiltere ve Kuzey Amerika’da önümüzdeki yıllar boyunca sürecek gibi görünüyor. Kısaca altyapı yatırımcıları için gelecek ümit verici.

Öte yandan, piyasadaki rekabetin normale dönmesi bekleniyor, çünkü talep kademeli olarak pandemi öncesi seviyelere dönüyor. Türkiye hala Asya pazarına yapılan inşaat demiri satışlarında güçlü bir rakip. Hurda piyasasında ise bölgeselleşme hala devam ediyor ve bu yüzden genel olarak rekabet güçlü.

Kısaca, global uzun mamul piyasasının mevcut görünümü, bazı dalgalanmalar mevcut olsa da, sabit ve iyileşme göstermeye uygun olarak tanımlanabilir.