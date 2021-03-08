IREPAS: Uzun mamul piyasası yukarı yönlü

Pazartesi, 08 Mart 2021 14:33:01 (GMT+3) | İstanbul

Küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS’a göre, emtia, hammadde ve çelik ürünlere olan talepteki sıçrama dünyanın çoğu bölgesinde üretimin artması, faaliyetlerin hızlanması ve aşı uygulamasının yaygınlaşması sonucu ilkbahar döneminde de devam edecek. Öte yandan, ekonomilerin kademeli olarak tekrar açılmasıyla birlikte gözlenen arz daralması navlun piyasalarında olduğu gibi emtialar üzerinde de enflasyonist baskıya yol açtı.

AB’deki katı koruyucu önlemler nedeniyle bölgedeki ithalat hacmi, fiyatların 2008’deki gibi rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte, bugüne kadarki en düşük seviyesini kaydetti. Çin’in çelik üretimindeki kısıtlamalar sebebiyle ve ihracata yönelik vergi iadesini azaltma ihtimali nedeniyle yeniden ihracata başlaması beklenmese de, EUROFER Çin’i tehlikeli görmeye ve ithalat kısıtlamalarının artırılmasında ısrarcı olmaya devam etti.

ABD’li ithalatçılar, özellikle konteyner temin etme ve ülkedeki ciddi liman yoğunluğu konularında sevkiyat zorlukları yaşadığı ve arz miktarında eksiklik görüldüğü için baskı altında kalmaya devam etti.

Çin’in yeni yıl kutlamalarından pozitif bir şekilde dönmesi, talebin devam etmesinde ve fiyatların yükselmesindeki temel destekleyicilerinden biri oldu. Çin’in 2021 yılı sonuna kadar karbon salımını %40 azaltma planlarıyla birlikte, yüksek fırınların kapasite kullanım oranlarının belirgin bir şekilde azaltılması bekleniyor. Sonuç olarak da, hurda fiyatlarının daha da artacağı düşünülüyor.

IREPAS’a göre, önümüzdeki çeyreğe ilişkin beklentiler, geçen seneye kıyasla çok daha iyi. Sadece ABD’de durum hala belirsiz görünüyor.