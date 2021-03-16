IREPAS üreticiler komitesi: Türk ihracatçılar Uzak Doğu’daki satış fırsatlarından yararlanmaya devam edecek

Salı, 16 Mart 2021 12:09:49 (GMT+3) | İstanbul

IREPAS ve Çelik Üreticileri Komitesi Başkanı Murat Cebecioğlu, 15 Mart Pazartesi günü online olarak gerçekleşen SteelOrbis 2021 İlkbahar Konferansı & 84. IREPAS Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında, küresel çelik üretiminin %4,8 arttığını ve yükseliş eğiliminin devam edeceğini, üreticilerin her zamankinden fazla sipariş almasıyla piyasa beklentilerinin olumlu seyrettiğini belirtti. Murat Cebecioğlu, “Dünyanın birçok yerinde inşaat sezonu başlamak üzere, aşılama ve güçlü yatırımlarla önümüzdeki aylarda talep yüksek olacak. Ayrıca üreticiler, üretimlerini değişen piyasa koşullarına göre uyarlama esnekliğine sahip,” dedi.

Çin’in hurda ithalatı hakkında yorum yapan Komite Başkanı, Çin’in üretim kapasitesi göz önüne alındığında ülkenin ithal demir cevherine olan bağımlılığını azaltması gerektiğini belirterek, yüksek fırın üretiminin azalacağını ve elektrik ark ocaklarının devreye girerek hurda fiyatları üzerinde baskı oluşturacağını ifade etti. Çin’de hurdaya yönelik ithalat uygulamalarının gerekli denetlemelerden dolayı çok katı olması, ithalatçıları birinci kalite hurdayı tercih etmeye zorladığını vurguladı. Murat Cebecioğlu, Çin’in hurda ithalatının artmasını bekliyor.

IREPAS Başkanı, AB’nin uyguladığı koruma önlemlerinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin, Türk hükümetinin önlemlerin uzatılmasına karşı yorumlarını Komisyon’a ilettiğini belirterek, önlemlerin uzatılmasını beklemediğini söyledi. Murat Cebecioğlu, önlemlerin süresi uzatılırsa, bunun Türkiye’ye ve etkilenen diğer ülkelere misilleme hakkı vereceğini düşünüyor.

Komite Başkanı, Türk inşaat demiri ihracatçılarının, ticaret önlemleri nedeniyle AB ve ABD pazarlarını kaybetmelerine rağmen aşağı yukarı aynı tonajları satmaya devam ettiğini belirtti. Çin’den gelen rekabet zayıf seyrettiği sürece Türkiye’nin Uzak Doğu’ya satış yapmaya devam edeceğini, Hong Kong ve Singapur’un Türkiye çıkışlı inşaat demirinin başlıca ihracat noktaları olduğunu ifade etti. IREPAS Başkanı’na göre, Türkiye çıkışlı inşaat demirinin diğer başlıca iki pazarı Yemen ve İsrail olurken, Orta ve Güney Amerika da düzenli ihracat pazarları haline geliyor. Murat Cebecioğlu, Çin’in yerel piyasaya odaklanmasıyla Türkiye’nin Uzak Doğu’daki satış fırsatlarından yararlanmaya devam edeceğini belirtti. Asya piyasalarındaki kapasite artışları hakkında yorum yapan Murat Cebecioğlu, Malezya ve Endonezya çıkışlı ürünlerin de Afrika’ya satıldığını, ancak bu ülkelerin çoğunlukla kendi bölgelerinde satış yaptıklarını, bu nedenle şimdiye kadar Türkiye’nin ihracatını etkilemediklerini ifade etti. Üretim kapasitelerini artırmaya devam ederlerse, bu durumun nasıl bir etkisi olacağını henüz bilemediklerini belirtti.