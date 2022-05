IREPAS üreticiler komitesi: Görünüm olumlu, güzel günler gelecek

Salı, 31 Mayıs 2022 17:09:59 (GMT+3) | İstanbul

29-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen SteelOrbis 2022 Bahar Konferansı & 86. IREPAS Toplantısı’nda konuşan İçdaş şirketinden ve IREPAS Başkanı Murat Cebecioğlu, başlıca iki sorun olan Ukrayna’daki savaş ve Çin’in sıfır Covid-19 vakası politikasından bahsederken, Çin’deki sorunun muhtemelen Ukrayna’dakinden daha çabuk çözülerek herkese nefes alma fırsatı sunacağını belirtti. Cebecioğlu, savaşın tüm taşları yerinden oynattığını, arz talep dengesinin bozulduğunu, tedarik zincirinin kesintiye uğradığını, fiyatların arttığını ve AB ile bazı ülkelerde ihtiyaçlarından fazla bir nevi panik alımı yapıldığını söyledi.

Belirli ülkeler hakkında konuşan Cebecioğlu, Türkiye’nin başlıca üç ihracat rotasından biri olan Yemen’de barış görüşmelerinin yapıldığını ve bu görüşmeler olumlu sonuçlanırsa pazardaki talebin artabileceğini ifade etti. Öte yandan, Filipinler’de yeni bakanlar kurulunun oluşturulmasının ardından işlerin çok daha iyiye gitmesi bekleniyor. Orta Doğu’ya bakıldığındaysa, Birleşik Arap Emirlikleri tükettiğinden fazla üretim yapıyor ve bu nedenle birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. AB’ye iyi miktarda ihracat yapan Umman gibi önceden ithalatçı olan bazı Körfez ülkeleri şu anda ihracatçı konumunda. Cebecioğlu, Türkiye’nin birçok ülkeye ihracat yaptığını ve savaşın Rusya ile Ukrayna’nın yokluğunda Türkiye’ye tek alternatif olması açısından biraz şans verdiğini” söyledi. Türkiye’nin bu yıl Güneydoğu Asya’ya Çin’in oradaki varlığı nedeniyle ihracat yapması mümkün değil. Türkiye, Ukrayna ile Rusya’dan gelen arzın yerini doldurma şansı elde ederken, bu iki ülkenin piyasadaki başlıca tedarikçilerden olması nedeniyle bu durumdan olumsuz da etkilendi. Cebecioğlu, AB’nin Rusya ile Belarus’un kotalarını diğer ülkelere dağıtmasıyla birlikte Türkiye’nin kotasının yükseldiğini belirtti.

232. Madde vergilerinin İngiltere, AB ve Japonya için kotalarla değiştirilmesinden dolayı Türkiye’nin daha az rekabetçi bir konuma düşmesi hakkında yorum yapan IREPAS Başkanı, ABD’nin her zaman Türkiye için iyi bir pazar olduğunu ama son birkaç aydır fiyatların yaklaşık 900$ gibi çok yüksek seviyelerde yer alması sebebiyle bu pazara satış yapılamadığını ifade etti. Cebecioğlu, “Bugün satış mümkün ve ABD’li müşterilerle halihazırda bağlantılar yapılıyor. Bu ülkeler bizim için bir engel değil, ABD’ye satış yapmak her zaman fiyatla ilgili,” dedi. Türkiye’nin uzun mamul ihracatını değerlendiren Cebecioğlu, birçok ülkede artan fiyatlarla birlikte yerel piyasa yavaşladığı için Türk çelik üreticilerinin önlerini görmekte zorlandıklarını ifade etti. Türkiye çıkışlı uzun mamul için en önemli üç pazardan biri olan İsrail’in bir aydan fazla bir süredir alım yapmadığını ama şimdi Yemen gibi piyasaya dönmeye başladıklarını söyleyerek, “Bence artık düzlüğe çıktık. Önümüzdeki haftalarda her şey yolunda gidecek,” şeklinde konuştu.

Navlun ücreti ve sevkiyat maliyetlerini yorumlayan komite başkanı, navlunun iki kattan fazla arttığını ve gemilerin limanlarda en az 3-4 hafta beklediklerini söyledi. Cebecioğlu sözlerini şöyle sürdürdü, “Bu durum dökme yük gemileriyle yapılan çelik sevkiyatlarını büyük ölçüde etkiledi. Baltık Kuru Yük Endeksine bakarsanız geçtiğimiz yıl ile hemen hemen aynı ama Çin’in Corona salgınına yönelik kısıtlamalarının birçok gemiyi işinden alıkoyması büyük bir problem yaratıyor ve bunun ne kadar çabuk çözülebileceğini bilmiyorum.”