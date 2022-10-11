IREPAS üreticiler komitesi: Elektrik fiyatları ve enflasyon oranları üretim üzerinde baskı yaratıyor

Salı, 11 Ekim 2022 15:05:12 (GMT+3) | İstanbul

9-11 Ekim tarihlerinde Monako’da gerçekleştirilen SteelOrbis 2022 Sonbahar Konferansı & 87. IREPAS Toplantısı’nın panelinde konuşan Türk çelik üreticisi İçdaş yetkilisi ve IREPAS Başkanı Murat Cebecioğlu, belirli ülkelerdeki mevcut durumlara değindi. Cebecioğlu, birçok ülke enflasyon oranları, elektrik fiyatları ve azalan çelik üretiminden olumsuz etkilenirken, ABD pazarının ithalatın azalması, inşaat demiri tüketiminde yeni altyapı projeleri sayesinde artış beklenmesi ve mikro üreticilerin daha fazla üretim gerçekleştirmesiyle sabit kaldığını ifade etti. Cebecioğlu ayrıca Katar ve Kuveyt gibi bazı ülkelerdeki durumun planlı altyapı projeleriyle birlikte daha iyi olduğunu belirtti.

Cebecioğlu azalan çelik üretimi hakkında ise, halihazırda azaltılmış olan üretimin muhtemelen talepte görülen düşüşü dengeleyeceğini, ancak bazı politik sorunların da etkisiyle önümüzdeki birkaç çeyreğe yönelik ciddi belirsizlikler olduğunu söyledi. IREPAS Başkanı, ticaretin yalnızca AB’de değil, başka yerlerde de oldukça zorlaşacağını ifade etti. Cebecioğlu’na göre, elektrik maliyetleri Türkiye’nin üretiminde azalmaya yol açabilecek esas sorun ve belirsizlik de üreticilerin uzun vadeli planlar yapmasına engel oluyor. Cebecioğlu Türkiye’nin satış beklentileri hakkında, “Türkiye savaşın hemen ardından AB’ye ciddi miktarlarda satış yapabiliyordu, ancak AB şimdi kota sistemine tabi olmayan başka kaynaklar buldu,” şeklinde konuştu. Cebecioğlu, bugün Malezya ve Endonezya gibi Asyalı ülkelerin AB’ye Türkiye’nin FOB bazlı fiyatlarına kıyasla çok daha düşük CFR bazlı fiyatlardan satış yapmasıyla birlikte “Türkiye’nin rekabet etme şansı olmadığını” ifade etti.

Rus tedarikçilerin piyasada yarattığı huzursuzlukla ilgili bir soruyu yanıtlayan Cebecioğlu, 2024 yılından itibaren AB’de Rusya çıkışlı slab ve kütüğün yasaklanacağını ve Kanada’nın Rusya’da üretilen her tür çelik ürünün ithalatına yaptırım uygulayacağını açıklamasının Rus menşeli ürün kullanmak konusunda tedirginlik yarattığını belirtti. Rus ihracatçıların her pazarda fiyatları olumsuz etkilediğini ve küresel anlamda üreticilerin satış fırsatı bulunan pazar sayısının kısıtlı olmasından dert yandığını ifade etti.

Panelin sonunda çelik sektöründeki karbon ayak izi hakkında yorum yapan IREPAS Başkanı, çelik üreticilerinin enerji fiyatlarındaki sert artış sebebiyle karbonsuz üretim planlarını bir süreliğine kenara bırakmak zorunda kalabileceklerini ve Avrupa’nın yeşil çelik hedefinde kısa bir gecikme beklediğini belirtti. Fakat bu konuyla ilgili katılımcılardan farklı yorumlar da geldi. İspanya merkezli CELSA Group’un Uluslararası Satış Müdürü Alexander Gordienko, Avrupa’da ‘kirli’ çeliği yasaklama veya kısıtlama mekanizmasının devrede olduğunu, herhangi bir tarih belirlenmemiş olsa da 2030 yılına kadar sınırda karbon düzenlemesinin devreye gireceğine inandığını söyledi. Bazı diğer katılımcılar ise söz konusu düzenlemenin daha yakın, 2025 yılına kadar yürürlükte olmasını beklediklerini belirtti. Bu durum Avrupa’ya yapılacak çelik ihracatını yapısal anlamda ciddi bir şekilde değiştirecek ve bölge dışındaki çelik üreticilerinin aktif bir şekilde karbon salımı önlemleri almaları gerekecek.