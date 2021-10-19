IREPAS üreticiler komitesi: Çelik piyasasında durum hiç olmadığı kadar iyi

Salı, 19 Ekim 2021 15:29:49 (GMT+3) | İstanbul

18 Ekim Pazartesi günü online olarak gerçekleşen SteelOrbis 2021 Güz Konferansı & 85. IREPAS Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, üreticiler komitesinden GFG Alliance - Liberty Steel Mills yetkilisi Michael Setterdahl, çelik sektörü için çok iyi bir zaman olduğunu söyledi.

Piyasaların, hiç olmadığı kadar iyi durumda olduğu ve dünyanın geri kalanında, çelik tüketiminin, Çin’den daha hızlı arttığı düşünüldüğünde Çin ihracat piyasasına dönmediği müddetçe, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinin mükemmel olacağını belirtti.

Setterdahl, çelik üretim maliyetlerinin 120€/mt’a çıktığı göz önünde bulundurulduğunda, kısa vadede, tüm çelik ürünlerine karbon salımı ücretleri veya karbon salımı vergileri ve ilave ücretler getirileceğini belirtti. Şu an çelik ürünlerinde ferroalyajdan kaynaklı ilave ücret uygulandığını söyleyen Setterdahl, çelik ürünleri fiyatlandırmasında, doğal gaz veya elektrik maliyetlerinin çok fazla belirleyici olmadığını ifade etti. Enerji maliyetlerinin, enerjiyi ithal etmelerinden dolayı en çok AB’yi ve gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceği söylendi. Liberty yetkilisi, ayrıca, rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretiminin artmasının beklendiğini ancak bu artışın, kömürde olduğu gibi hemen değil, kademeli olarak gerçekleşeceğinin altını çizdi.

Talep artışına yönelik tahminlerin %6,5’ten %4,9’a gerilemesine bağlı olarak Çin’de talebin yavaşladığını belirten Setterdahl, “Stok seviyelerindeki yükseliş ve Çinli yetkililerin inşaat demiri ile çimento fiyatlarındaki artışa bağlı olarak konut fiyatlarının yukarı yönlü hareketinden endişe duyması nedeniyle Çin’de talebin azaltılması için politik bir baskı kurulduğunu düşünüyorum,” yorumunu yaptı. Çin’in ihracat piyasasına geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin yerel tüketimin yavaşlamasına bağlı olarak üreticilerin, satış tonajlarını muhafaza etmek için ihracata yönelebileceğini belirten Setterdahl, Pekin yönetiminin, büyük tonajlı ihracata izin vermeyeceğini söyledi. Çin’den dış piyasalara verilen 20 milyon mt çeliğin tolere edilebileceğini ancak birkaç yıl önce kaydedilen 65 milyon mt seviyesine çıkması durumunda, Pekin’in müdahalede bulunacağını ekledi.