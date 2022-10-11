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IREPAS tüccarlar komitesi: Ticaret rotaları savaş ve enerji krizi nedeniyle değişiyor

Salı, 11 Ekim 2022 15:20:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

9-11 Ekim tarihlerinde Monako’da gerçekleştirilen SteelOrbis 2022 Güz Konferansı & 87. IREPAS Toplantısı’nın son gününde konuşan tüccarlar komitesi başkanı, Seba International şirketinden F.D. Baysal savaşın ardından Rusya menşeli çelik için değişen ticaret yolları hakkında konuştu. Baysal, Rusya menşeli çeliğin çoğunlukla Çin, Mısır, Tayvan ve Türkiye’ye sevk edildiğini söyledi ve “Şaşırtıcı bir şekilde 3,5 milyon mt Rusya menşeli slab hala AB’de bulunan ve Ruslara ait üreticilere gönderiliyor,” şeklinde konuştu. Baysal, konferans boyunca başlıca konulardan olan elektrik fiyatları hakkında görüşlerini paylaştı ve bu durumdan en çok AB’nin etkilendiğini, ancak AB içinde dahi her ülkenin eşit oranda etkilenmediğini ifade etti. Baysal’a göre, elektrik maliyetleri Almanya’da 470$/MWh olurken, İspanya’da 200$/MWh ile Türkiye’ye benzer seviyede yer alıyor. Elektrik fiyatları dünya genelinde artmış olsa da, doğal gaz ihracatçısı olan ABD, Körfez ülkeleri ve Rusya’dan doğal gaz tedarik eden Çin gibi ciddi avantajlara sahip ülkeler olduğunu da belirtti.

Komite başkanı, tüccarlar komitesi olarak AB’nin Türkiye’ye yönelik çelik ithalat kotasında çok fazla değişiklik yapmasını beklemediklerini söyledi ve “AB’li üreticilerin buna izin vereceğini düşünmüyorum,” dedi. Baysal, Kuzey Afrika ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bazı tedarikçilerin şu anda AB’ye ihracat yaptığını ve nihayetinde AB’de pazar payına sahip olacaklarını söyledi. Baysal, Türkiye için ihracat pazarı seçeneklerinin sınırlı olduğunu, Türkiye çıkışlı arzın elektrik krizinden pek etkilenmemiş olan Çin veya Hindistan gibi ülkeler tarafından ikame edildiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin ABD pazarına erişimi 232. Madde ve AB pazarına erişimi ise kota nedeniyle sınırlı durumda.

ABD’nin çelik ithalatına değinen Baysal, talepte güçlü bir artış olmadığı için ithalatta da büyük bir artış beklemediğini belirterek, Meksika, Kanada ve AB gibi 232. Madde vergilerinden muaf olan pazarlar olsa da bu pazarların enerji konusunda dezavantajlı durumda olduğunu söyledi.

Baysal son olarak Güneydoğu Asya’dan Türkiye ve Avrupa’ya yapılan yarı mamul ihracatı hakkındaki bir soruyu yanıtladı. Bu durumun kalıcı olmasını beklemediğini belirten Baysal, enerji maliyetleri normale döndüğünde AB’nin geleneksel pazarlarından alım yapacağını söyledi. Yine de Mısır, BAE ve Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinin veya Körfez ülkelerinin AB pazarından pay kapmayı başardığını ve bunu muhafaza edebileceklerini sözlerine ekledi.


Etiketler: Avrupa Çelik Üretimi Konferanslar 

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