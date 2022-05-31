IREPAS tüccarlar komitesi: Küreselleşme büyük bir darbe aldı ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Salı, 31 Mayıs 2022 17:39:23 (GMT+3) | İstanbul

29-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen SteelOrbis 2022 Bahar Konferansı & 86. IREPAS Toplantısı’nın son gününde konuşan tüccarlar komitesi başkanı, Seba International şirketinden F.D. Baysal bölgeselleşmenin, yani korumacılığın, ABD’de Trump dönemiyle başladığını ve AB’nin çelik kotası kararıyla devam ettiğini söyledi. Baysal, pandemide üreticilerin bunun gibi öngörülemeyen kesintilerden dolayı hazırda stok bulundurmaları gerektiğini anladıklarını ve pandemiyle başlayan tedarik zinciri aksaklıklarının limanlarda sıkışıklık yaşanması ve ürünlerin aynı anda gelmesinin artmasıyla, son zamanlarda korumacılığın yeni bir boyutta devam ettiğini belirtti. Baysal, “Ukrayna’daki savaş sıkıntıların artmasına neden oldu ve üretim yapabilmek için Rusya ve Ukrayna’nın tedarikine bağımlı olan AB’li üreticiler nedeniyle her şey başka bir boyuta taşındı. Küreselleşme büyük bir darbe aldı ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak,” dedi.

Savaşın etkisi hakkında yorum yapan komite başkanı, ilk iki ayda herkesin paniklediğini ve bu nedenle fiyatların yükseldiğini, ancak daha sonra özellikle Rusya çıkışlı çelik ürünleri ve kütüğün yaptırımları tanımayan pazarlara satılmaya başlanmasının ardından fiyatlardaki artışın hafiflediğini belirtti. Baysal, “Yaptırımların artacağını düşünüyorum, ama yıl sonundan önce değil. Ciddi önlemler olduğu için ABD’nin önlemlerinden kaçınmak mümkün değil ve AB’nin önlemleri için de durum aynı. Ancak ödemeler İsviçre ve Dubai gibi aracı ülkeler aracılığıyla kolaylaştırılıyor,” dedi. Baysal, eşit şekilde uygulanmayan yaptırımların, yaptırımları tanımayan ülkeler için bazı avantajlar yarattığını söyledi. “Bence burada net bir kazanan yok ama yaptırımları kabul etmeyen ülkeler kısa bir süreliğine de olsa üstünlüğe sahip,” dedi. Seba International yetkilisi Ukraynalı çelik üreticilerinin normale dönmelerinin ve üretime başlamalarının zaman alacağını belirterek, “Savaştan sonra Ukrayna’nın tüm diğer ülkelerden daha fazla çeliğe ihtiyacı olacak bu yüzden ihracatı düşünmek yerine kendi tüketimleri için üretmeleri gerekecek,” dedi.

Yüksek navlun ücretlerinin ve başta ABD’de görülen sıkışıklığın çelik fiyatlarının artmasında önemli bir faktör olduğunu belirten Baysal, sözlerini şöyle sürdürdü; “Sıkışıklık yavaş yavaş rahatlayacak. Bu altı ay ile bir yıl sürebilir. Navlun ücretlerinin de aynı şekilde düşmesi gerek. Konteyner fiyatları ikiye ve hatta dörde katlandı. Bu, sürdürülebilir değil. Diğerleri de işin içine girdiğinde ve konteyner ürettiğinde işler değişecek. Ayrıca daha çok gemi üretilecek ve bu da dengeleri değiştirecek ama biraz zaman alacak. Bu yüzden yüksek fiyatlar devam edecek gibi görünüyor.”

Hurda fiyatlarıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Baysal, fiyatların sevkiyatlar ve toplama faaliyetlerindeki sıkışıklık ile savaş sebebiyle muhtemelen dip seviyede olduğunu ve fiyatların yüksek ihtimalle daha fazla düşmeyeceğini söyledi.