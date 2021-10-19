IREPAS tüccarlar komitesi: Fiyatlar en azından önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine kadar düşmeyecek

Salı, 19 Ekim 2021 12:26:28 (GMT+3) | İstanbul

18 Ekim Pazartesi günü online gerçekleşen SteelOrbis 2021 Güz Konferansı & 85. IREPAS Toplantısı’nda tüccarlar komitesi başkanı, Seba International şirketinden F.D. Baysal, panel sorularını cevapladı.

Baysal, kesinlikle bir toparlanma sürecinde olunduğunu söyledi. Çelik üretimindeki yavaşlamanın, üreticilerin üretimi sürdürememesinden değil (çünkü zaten üreticiler otomasyon sistemleri kullanıp insan gücünü en az seviyede tutarak üretim yapıyor) aksine, talepteki azalma nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

AB’nin ithalatının bir süredir güçlü seyrettiğini ve güçlü seyretmeye devam edeceğini söyleyen Baysal, homologasyon ve kotalar gibi özellikle inşaat demiri ithalatını sınırlayan unsurların bulunduğunu belirtti. Baysal, sözlerine, “Türkiye, 1 Ekim tarihinde açılan inşaat demiri ithalat kotasını bir günde doldurdu. 1 Ocak tarihini bekleyen pek çok ithalatçı, büyük tonajlarını gümrükten geçirmek yerine ellerinde tutuyor. Ayrıca, diğer gelişmiş ülkelerden ithalat yapmak, 15 aya kadar varabilen homologasyon süreci nedeniyle çok mantıklı değil,” şeklinde devam etti.

Enerji maliyetlerinde, yakın zaman önce yaşanan sert artışa değinen Baysal, enerji fiyatlarındaki artışın kalıcı olabileceğini ancak yakın zaman önce, maliyetlerde kaydedilen sert artışların, kesinlikle geçici olduğunu vurguladı. 2008 ve 2014 yıllarında, enerji fiyatlarının, günümüze kıyasla daha yüksek seyrettiğini ancak ilerleyen yıllarda düşüş yaşadığını; özellikle pandemi döneminde, dip seviyeyi görerek pek çok sondaj faaliyetinin ertelenmesine, üretime ara verilmesine ve kömür tesislerinin kapatılmasına yol açtığını dile getirdi. Komite başkanı, “İleriye yönelik olarak yapılacak tek şey, Rusya, Suudi Arabistan ve ABD’nin üretimini artırması. Böylelikle, fiyatlar, tekrar normal seviyeleri görecek,” yorumunu yaptı. Ayrıca, mevcut navlun oranlarının, “yeni normal” olmasa da önümüzdeki birkaç aylık süreçte düşmeyeceğini de ekledi.

Baysal, AB ve ABD arasında devam eden ticaret görüşmelerinde, ABD’nin ticaret politikasının değişmediğini ve durumların iyileşmek yerine daha kötüye gideceğini yahut aynı kalacağını ifade etti.

Çin’in ihracat piyasalarına geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin ise Baysal, Çin hükümetinin, 1 Ocak tarihi itibarıyla, çelik ihracatına vergi getirmeyi düşündüğüne yönelik bir duyum aldığını paylaştı.

Son olarak, Baysal, sözlerini, “Evet, fiyatlar, yakın bir zaman içerisinde, en azından önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine kadar düşüş göstermeyecek. Hurda fiyatları, geçtiğimiz ay, hafifçe düştüyse de navlun oranlarının iki katına, hatta üç katına çıkmaya devam etmesiyle birlikte bağlantı fiyatları aynı kaldı. Enerji maliyetlerindeki yükseliş, fiyatları olumsuz etkilemeye devam edecek. Çin, çelik üretimini azaltmayı ve ihracat piyasasından uzak durmayı sürdürürse, yüksek çelik fiyatlarını uzun bir süre daha görebiliriz. Ancak, uzun vadede, navlun ve hammadde fiyatlarının, bu kadar yüksek seviyelerde yer almaya devam edeceğini düşünmüyorum,” şeklinde tamamladı.