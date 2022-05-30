IREPAS Toplantısı rekor katılımla açıldı

Pazartesi, 30 Mayıs 2022 09:51:41 (GMT+3) | İstanbul

29-31 Mayıs tarihleri arasında hem online hem fiziksel olarak İstanbul Four Seasons Hotel Bosphorus’ta gerçekleşen SteelOrbis 2022 İlkbahar Konferansı & 86. IREPAS Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan IREPAS Başkanı Murat Cebecioğlu, Covid-19 pandemisi sebebiyle iki yıldır online olarak yapılan toplantıların ardından katılımcılarla bir araya gelmenin heyecanının paylaştı. 700’ün üzerinde rekor katılımcıyla yüz yüze olarak başlayan IREPAS toplantısına 60 çelik üreticisinden 190 temsilci ve 51 hammadde tedarikçisinden 105 temsilcinin yanı sıra çeşitli sektörlerden piyasa oyuncuları katılım gösterdi.

IREPAS Başkanı Ekim ayında talebin sektördeki ana etmen olmasının beklendiğini ifade etti. Şu an geldiğimiz noktada üretim maliyetlerinin enerji fiyatları sebebiyle arttığını söyleyen Cebecioğlu savaşla birlikte iki başlıca tedarikçinin piyasa dışı kalması sebebiyle beklentilerin değiştiğini belirtti. Savaştan önce, fiyatları belirleyecek ana etmenin, 2021 yılında öne çıkan arzın aksine, talep olması bekleniyordu.

Cebecioğlu bu zor zamanlarda, IREPAS’ın, her zaman olduğu gibi, sektöre diyalog için alan açan bir platform olmaya devam ettiğinin altını çizdi.