IREPAS: Küresel uzun çelik piyasasında itici güç talep olacak, önümüzdeki çeyrek için görünüm pozitif

Salı, 12 Ekim 2021 17:36:02 (GMT+3) | İstanbul

Küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS’a göre, küresel uzun çelik piyasasında arz bir sorun olmaktan çıktı ve talep piyasada itici güç olacak. Ancak fiyatların normalleşmeye başlaması ve teslimat sürelerinin kısalmasıyla talebin bir süre nispeten yavaş olacağı bildiriliyor. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, başlıca piyasalarda talebin yatay seyrettiği, uzun mamul talebinin ise çoğunlukla Çin’in hem iç piyasada hem ihracat piyasalarında nasıl bir durul sergileyeceğine bağlı olacağı ifade edildi.

Yaz tatili sonrasında, AB inşaat demiri piyasası sessiz kalırken, üreticilerin fiyat belirlemekte tedirgin davranmasının farklı etkenleri vardı. Bir yandan, yerel alıcıların stoklarının yüksek olması ve arz sıkıntısı konusundaki paniğin sona ermesi, üreticilerin artık fiyat belirlemekte üstünlüğü olmadığını gösterirken, öte yandan üreticiler, lojistik sektöründeki sıkıntılar ve elektrik maliyetlerindeki artışlar sebebiyle rekabetçi fiyatlardan yeterli tonajlarda kaliteli hurda bulmakta sıkıntı çekiyor. IREPAS’a göre, bu şartlar altında, AB’li üreticiler 50-100€/mt gibi maliyet artışlarını müşterilere yansıtmanın yollarını ararken, bölgede ithalatın daha az tehdit oluşturduğu bildiriliyor.

Bununla birlikte, piyasada yüksek navlun oranları sebebiyle rekabetin iç piyasada kaldığı görülüyor. Ancak, bazı belirsizlikler ve iç piyasa talebindeki yavaş toparlanmaya bağlı olarak, bazı AB’li üreticiler ellerindeki fazla tonajları başka piyasalara gönderme niyetinde.

Önümüzdeki döneme bakıldığında, IREPAS’a göre, Asya ve Avrupa piyasaları artan kömür ve doğal gaz fiyatlarından dolayı tarihin en ciddi enerji sıkıntısını yaşıyor. Çin’in yerel kesintilerini ithalatla karşılaması gerekiyor ve bu da diğer piyasaları güçlendiriyor. Daha önce ertelenmiş olan hurda ve çelik alımları hızlı bir şekilde toparlanmış görünüyor ve bulunabilirlik sorununa dair gerginlik de azalmış durumda.

IREPAS hurda, demir cevheri ve kömür fiyatlarının önümüzdeki dönemde artacağını ve yükselen enerji maliyetleriyle birlikte kâr marjlarını daraltacağını düşünüyor. Sonuç olarak da bazı çelik üreticilerinin üretim durdurmaları gerekebilir. Yine de Çin pik demir, briketlenmiş demir ve yarı mamul alımları yaparsa söz konusu olumsuz faktörlerin etkisi azalacaktır.

Öte yandan, dünyada gayri safi milli hasılanın 2021 yılında 2020 yılına kıyasla yükselmesi bekleniyor. Çin’in enerji kısıtlamalarından dolayı maksimum üretim seviyesini 2020 yılıyla paralel tutma kararı alması, mevcut fiyatlar için taban seviyesini oluşturacak. Bu gelişmelerin de önümüzdeki dönemde global uzun mamul piyasasını olumlu etkilemesi bekleniyor.

Söz konusu şartlar altında, uzun mamul piyasası stabil olarak değerlendirilebilir ve önümüzdeki çeyrek için beklentiler bir süredir olduğundan çok daha pozitif.