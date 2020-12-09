IREPAS: Küresel uzun çelik piyasası görünümü temkinli bir şekilde iyimser

Çarşamba, 09 Aralık 2020 17:34:34 (GMT+3) | İstanbul

Küresel uzun çelik piyasası, aşıya ilişkin gelen haberlerin ardından kademeli olarak toparlanmaya devam etti. Küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS’a göre, durum sadece tedarik zinciri açısından değil, fiyatlar açısından da olumlu yönde değişti. Nispeten düşük çelik ürün arzı ve hammadde fiyatlarında süregelen artış, nihai mamul fiyatlarını daha da destekleyecek. Elverişli piyasa koşullarının Çin’in ihracatı 20 milyon mt seviyesinin altında kalana kadar devam etmesi bekleniyor. Çin, bir trend belirleyici olarak büyük bir rol oynamaya devam etse de, ABD ve AB’de artan talep, devam eden yükseliş eğilimini destekledi. Pandeminin gelecek yılın ortasında sona ermesi durumunda, eğilim 2008'in ilk yarısında olduğu gibi değişebilir.

Kuzey Amerika’daki durum eşzamanlı olarak iyileşiyor. ABD’nin çelik ithalatının Ağustos ayından bu yana düşmesi, özellikle hızlı sevkiyatla birlikte bölgedeki malzeme arzının düşmesine yol açtı. Sonuç olarak, müşterilerin yüksek fiyatları kabul etmekten başka seçeneği yok. ABD’deki yeni yönetim, daha fazla sürdürülebilirlik konusunda kesinlik sağladı. Ancak, potansiyel riskler ve teşvik önlemlerine ilişkin endişeler ABD doları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Fiyatların yüksek seviyelerde seyretmesi ve hatta daha da yükselmesiyle, önümüzdeki çeyrek için görünüm oldukça iyimser.