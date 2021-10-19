IREPAS hammadde tedarikçileri komitesi: Hurda talebi piyasayı güçlü bir şekilde destekliyor

Salı, 19 Ekim 2021 11:27:52 (GMT+3) | İstanbul

Hammadde tedarikçileri komitesi başkanı, Stena Metal International’dan Jens Björkman, 18 Ekim Pazartesi günü online olarak gerçekleşen SteelOrbis 2021 Güz Konferansı & 85. IREPAS Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında, çelik piyasasının performansını yorumladı ve tam karantina önlemlerinin yarattığı olumsuz etkilerin giderilmesi için hükümetlerin verdiği önemli maddi destekle birlikte genel piyasa koşullarının, iyileşmesinin beklendiğini söyledi. Björkman, “Önümüzdeki yıl, piyasa koşulları normalleşmeye devam edecek. Ayrıca, piyasaların iyi bir seyir göstermesini bekliyoruz,” dedi.

Hammadde tedarikçileri komitesi başkanı, Çin’in, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, çelik üretimini düşük seviyelerde tutmayı planladığını ve bu durumun, hammadde talebinin sınırlı kalmaya devam edeceği anlamına geldiğini belirtti. Bu nedenle, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, Çin’de çelik talebi hafifçe düşecek.

Başta Türkiye olmak üzere hurda piyasası hakkında konuşan Björkman, Ekim-Kasım aylarının, üretimin ve fiyatların güçlü seyrettiği bir dönem olduğunu söyledi. Ayrıca, üretimin güçlü seyretmeye devam etmesine bağlı olarak talebin de piyasayı desteklediğini ekledi. Björkman, bazı ülkelerin, hurda ihracatına getireceği söylenen yasaklara ilişkin, “Hurda ticareti çok önemli, bu nedenle, ihracatına yasak getirilme ihtimali oldukça düşük,” şeklinde konuştu.

Hammadde ihracat finansmanıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Başkan Björkman, akreditif gibi ticaret finansmanlarında herhangi bir sıkıntısı olmasa da AB ülkelerine veya iç piyasaya yapılan satışlarda kredi sigortasıyla ilgili sorunlar çıktığını dile getirdi. Björkman, sözlerini, “Krediyi, sigorta aracılığıyla karşılayabilmeyi sağlayan kredi sigortası, pandemi ve pandemi sonrası dönemde oldukça zorluydu. Ancak, hammadde alıcılarının daha iyi bir performans göstermesi ve güçlü çeyreklik ile yıllık mali sonuçlar açıklamalarıyla birlikte söz konusu durum iyiye gidiş sinyalleri verdi. Yine de, genel olarak, toparlanma şimdiye kadar yavaş gerçekleşti,” şeklinde tamamladı.