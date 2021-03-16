IREPAS hammadde tedarikçileri komitesi: Çin’in hurda ithalatı artacak

Salı, 16 Mart 2021 12:11:49 (GMT+3) | İstanbul

Hammadde tedarikçileri komitesi başkanı, Stena Metal International’dan Jens Björkman, 15 Mart Pazartesi günü online olarak gerçekleşen SteelOrbis 2021 İlkbahar Konferansı & 84. IREPAS Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında hammadde piyasasıyla ilgili gündemdeki konulardan biri olan Çin hurda ithalatını yorumladı. Çin’in hurda ithalatının ağırlıklı olarak Japonya’dan alınan küçük tonajlı kargolardan oluştuğundan, piyasayı çok etkilemediğini belirtti. Komite Başkanı, ilk çeyrekte Çin’e verilen hurda fiyatlarının rekabetçi olmadığını, ancak Çin’in diğer hammaddeler yerine hurda kullanımına yöneldiğini ifade etti. Ayrıca, Çin’de elektrik ark ocaklı çelik üretiminin de arttığını, yerel hurda arzının iyileştiğini belirtti.

Jens Björkman, AB piyasasıyla ilgili olarak, AB’den Çin’e çok fazla hurda satışı olmadığından Çin’in AB’nin hurda piyasası üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını belirtti. Japonya ve ABD’nin Batı Kıyısının Çin’in başlıca hurda tedarikçileri olduğunu yineledi. Hurdayı belirtilen kaynaklardan alan Güneydoğu Asya ülkeleri, Çin’in ithalatından doğrudan etkilenecek. Örneğin Bangladeş alternatif kaynaklardan hurda tedarik etmek zorunda kalabilir. Komite Başkanı, AB hurda piyasasında arz fazlası bulunduğunu ve AB içi ticaretin aktif olduğunu, bu malzemenin bölgeden çıkarılması gerektiğinden, AB’nin hurda ihracatını sınırlama olasılığının zor olduğuna inandığını belirtti.

Jens Björkman, Türkiye’nin çelik üretimi ve hurda ithalatıyla ilgili olarak, ülkedeki çelik üretiminin artmaya devam edeceğini, bunun da hurda talebini yükselteceğini belirtti. İkinci çeyrekteki hurda ithalatının ABD ve AB’den gelen tonajlarla aktif olmasını bekliyor. Fiyatlandırmanın hurda bulunabilirliğine, nakliye maliyetlerine, AB’deki bölgesel talebe ve ABD’deki yerel talebe bağlı olduğunu da sözlerine ekledi. Stena yetkilisi, hurda bulunabilirliğinin bahar aylarında yükselerek arz fazlasına yol açabileceğini, ancak talebin de artacağını belirtti. Bu yıl Türkiye’de hurda fiyatlarının, dolar bazında 400’lü seviyelerde olacağını söyledi. Jens Björkman, hurda piyasasının önceye kıyasla daha güçlü olduğunu ve ekonomilerin birkaç ay içinde beklenenden daha hızlı açılacağını ifade etti.