IREPAS: Çin küresel çelik sektöründeki belirsizliğe katkı sağlıyor

Salı, 10 Kasım 2020 17:13:55 (GMT+3) | İstanbul

Küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS, Covid-19 salgınından ciddi şekilde etkilenen çelik talebinin 2021 yılında sadece Çin’de değil küresel olarak da toparlanacağını söyledi. Ancak, Avrupalı ve ABD’li üreticiler korumacılık önlemlerinden yararlanmaya devam ederse, Rusya, Ukrayna, Türkiye, İran ve Brezilya gibi ülkeler önümüzdeki dönem büyük zorluklarla karşılaşacak. Çin’in HBI, pik demir, slab ve kütük ithalatının düşmeye başladığı göz önüne alındığında, Çin’in önümüzdeki 4 ay içinde net ithalatçı durumundan net ihracatçı durumuna geçme olasılığı da göz ardı edilemez. Ancak, Çin Yeni Yılı tatiline kadar önemli bir değişiklik görülmesi beklenmiyor.

Çin’in hurda ithalat yasağının belli sınırlamalarla kalkma olasılığı da küresel çelik sektörü üzerinde bir baskı oluşturuyor. Çelik kapasitelerini artıran Çin’e yapılan hurda arzının yeterli olup olmayacağına dair belirsizlik mevcut, ancak başlıca tedarikçilerin fiyatlarını yukarı yönlü güncellemesi bekleniyor.

IREPAS, AB ve ABD’de devam eden korumacılık önlemleri nedeniyle uzun çelik piyasasının daha da bölgesel hale geldiğine vurgu yaptı. Ancak, ABD piyasasında hala arz fazlası ve bastırılmış talep görülmesine rağmen, seçimleri Biden’ın kazanmasıyla 232. Madde vergilerinin kaldırılması yönünde tartışmalar başladığı ifade ediliyor.