IREPAS başkanı: Arz bir sorun olmaktan çıktı, talep itici güç olacak

Pazartesi, 18 Ekim 2021 17:07:58 (GMT+3) | İstanbul

IREPAS Başkanı Murat Cebecioğlu, 18 Ekim Pazartesi günü online olarak gerçekleşen SteelOrbis 2021 Sonbahar Konferansı & 85. IREPAS Toplantısı’nda açılış konuşmasını yaptı. Toplantıya, 22 ülkeden 57 çelik üreticisinden 218 temsilci ve 30 farklı hammadde tedarikçisinden 68 temsilci katılım sağladı. Toplam katılımcı sayısı ise 70 ülkeden 850 kişi oldu.

IREPAS Başkanı, küresel uzun çelik piyasasında arzın bir sorun olmaktan çıktığını ve talebin şu andan itibaren piyasada itici güç olacağını, ancak fiyatların normalleşmeye başlaması ve teslimat sürelerinin kısalmasıyla talebin bir süre nispeten yavaş olacağını ifade etti. Özellikle enerji tarafında, çelik üretim maliyetinin arttığını, dünya genelinde başlıca pazarlarda talebin yatay seyrettiğini, uzun çelik talebinin ise hem yerel hem de uluslararası düzeyde Çin’in tavrına bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Murat Cebecioğlu, bu yıl Ağustos ayından bu yana üç veya dört katına çıkan elektrik maliyetlerindeki güçlü artışın yanı sıra kötüleşen lojistik koşullarının birçok üretici üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Sonuç olarak, üreticiler maliyet artışlarını müşterilere yansıtmak zorunda kalıyor.

Başkan, arz ve talep dengesi yeniden rayına otururken, Çin’in enerji sıkıntısı nedeniyle maksimum üretimi geçtiğimiz yıl kaydedilen seviyede tutma kararının fiyatlar için taban seviye oluşturacağını da ifade etti.

IREPAS’a göre, önümüzdeki çeyreğe ilişkin beklentiler bir süredir olduğundan çok daha pozitif.