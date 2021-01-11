IREPAS: Arz sıkıntısı küresel uzun çelik fiyatlarını yukarı çekti

Pazartesi, 11 Ocak 2021 17:19:25 (GMT+3) | İstanbul

Küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS’a göre, Covid-19 aşılarının piyasaya sürülmesi ve arzı sıkıntısı, küresel uzun çelik pazarının gelişimini etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Buna göre, aşı programlarının başlaması nedeniyle güçlü bir üretim bekleyen dünya çapındaki çelik piyasası katılımcıları, tükenen stoklarını yenilemeye başladı. Pandeminin bir sonucu olarak dünya çapında azalan arz göz önüne alındığında, müşteriler yüksek fiyatları kabul etmek zorunda kaldı. Çin, hammadde ve yarı mamule yönelik talebiyle pazara başlıca destek sağlayan ülke olmaya devam etti. Öte yandan, dünya çapında benzeri görülmemiş teşvik önlemleri, ABD doları üzerinde baskı oluşturarak emtia ve varlıkları destekledi.

Çin, Rusya ve ABD’deki son gelişmelerin ardından küresel hurda fiyatlarının güçlenmeye devam etmesi bekleniyor. Buna göre, AB ve ABD’deki yerel talep kademeli olarak toparlanmaya başlarken, Çin hurdaya yönelik ithalat vergilerini kaldırdı ve Rusya, hurda ihracatına uygulanan minimum vergiyi revize etti, bu da arzın daha fazla düşmesine ve fiyatların artmasına yol açabilir. Çin’in hurdaya yönelik ithalat vergilerini kaldırmasıyla, ticaret noktaları eski haline dönecek ve küresel pazarların dengesi bozulacak. Japonya ve ABD’nin Batı Kıyısı çıkışlı hurdanın Güney Asya yerine Çin’e yönlendirilmesi bekleniyor. Sonuç olarak, Çin’de yerel hurda fiyatları düşebilir.

Önümüzdeki çeyrek için genel görünüm nispeten tatmin edici olsa da, henüz bilinmeyen çeşitli faktörlere bağlı olduğundan ikinci çeyreğe yönelik beklentiler belirsizliğini sürdürüyor.