İran’ın yarı mamul üretimi geçtiğimiz İran yılında %11 arttı

Salı, 18 Mayıs 2021 11:03:17 (GMT+3) | İstanbul

İran Çelik Üreticileri Birliği'nin açıklamasına göre, İran merkezli çelik üreticileri, 20 Mart 2021 tarihinde sona eren geçtiğimiz İran yılında, yıllık %11 artışla 30,25 milyon mt yarı mamul üretti.

SteelOrbis’in yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, söz konusu dönemde, İran’ın kütük ve blum üretimi yıllık %12 artışla 18,8 milyon mt olurken, slab üretimi ise yıllık %10 artışla 11,44 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, İran’ın nihai mamul üretimi aynı dönemde yıllık %10 artışla 22,07 milyon mt oldu.