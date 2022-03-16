İran çelik ihracatına yönelik kısıtlamalar getirmeyi düşünüyor

Çarşamba, 16 Mart 2022 13:53:59 (GMT+3) | İstanbul

Küresel çelik piyasasında, başlıca Ukrayna’daki savaş ve Rusya’ya yönelik yaptırımlar dolayısıyla BDT menşeli çelik tedarikinde yaşanan sorunlardan kaynaklı bir arz talep dengesizliği oluştu. Bu nedenle İran hükümeti çelik ve hammadde ihracatına yönelik belirli kısıtlamalar getirmeyi düşünüyor. Buna göre, İranlı yetkililer iç piyasada arzı korumak ve enflasyonu kontrol etmek adına çelik ihracatına vergi getirebilir. Bu konuya yönelik henüz resmi bir tarih açıklanmadı, ancak piyasa kaynakları söz konusu kısıtlamaların önümüzdeki haftalarda uygulanmaya başlayacağını düşünüyor. İranlı bir çelik üreticisinin temsilcisi, “Bugün itibarıyla yalnızca bir taslak oluşturuldu. Muhtemelen önümüzdeki yıldan itibaren belirli değişiklikler göreceğiz,” şeklinde konuştu. İran’da yeni mali yıl 21 Mart tarihinde başlıyor.

Öte yandan, fiyatlara dair belirsizlik İran’ın kütük ihracatını kısıtladı. Tedarikçilerin hedeflediği fiyat ile müşterilerin verdiği karşı teklifler arasında büyük bir fark var. İranlı kütük üreticileri piyasayı 700-715$/mt FOB aralığından tekliflerle test ederken, en son yapılan ihalede verilen en yüksek karşı teklif, geçtiğimiz hafta yapılan satışa kıyasla 22$/mt düşerek 658$/mt FOB seviyesinde yer aldı. İran merkezli başka bir çelik üreticisinden bir yetkili, “Hala yüksek fiyatlı bazı tekliflerimiz mevcut, ancak piyasada çok iyi geçen her dönemin ardından keskin bir düşüş gelir,” ifadelerini kullandı.