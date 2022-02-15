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Invitalia karbonsuz üretime geçişi hızlandırmak için DRI d’Italia’yı kurdu

Salı, 15 Şubat 2022 16:17:27 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Ekonomi Bakanlığı’na bağlı ulusal kalkınma ajansı Invitalia, İtalya’da ilk doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisini inşa etmeyi hedefleyen DRI d’Italia Spa’yı kurduğunu açıkladı. Invitalia bu tesisin “AB Komisyonu’nun 2050 yılına kadar Avrupa’da karbonsuz çelik üretme stratejisine uygun olarak İtalya çelik sektörünü dönüştürmek için önemli bir adım” olduğunu ifade etti.

Yeni şirket doğrudan indirgenmiş demir tesislerinin tasarımı, inşası ve yönetimi için endüstriyel, çevresel, ekonomik ve finansal açıdan fizibilite çalışmaları yapacak.

DRI d’Italia’nın başlangıç ​​sermayesi 35 milyon €. Sermaye, faaliyetlerin ilerleyişine bağlı olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından 70 milyon €’ya kadar yükseltilebilir.

Invitalia açıklamasında, “İtalya, DRI d’Italia ile üretim tesislerinin tasarlandığı İsveç, Almanya ve Fransa gibi karbonsuz çelik üretimine geçiş konusunda öncülük eden diğer Avrupa ülkelerine uyum sağlıyor,” diye ekledi.

Yeni tesislerin nereye kurulacağına dair bir açıklama yok. Şu anda Invitalia JSW Steel Italy’de hisse almaya odaklanıyor. Invitalia daha önce Ilva olarak bilinen Acciaierie d’Italia’yı geçtiğimiz yılın Nisan ayından bu yana ArcelorMittal ile ortak bir şekilde yönetiyor.


Etiketler: Avrupa Birliği  çelik üretimi  İtalya  |  benzer haberler »


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