﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Invitalia, Acciaierie d’Italia’nın alımını geciktirmek istiyor

Perşembe, 26 Mayıs 2022 17:35:57 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Ekonomi Bakanlığı’na bağlı ulusal kalkınma ajansı Invitalia, ArcelorMittal ile ortak kuruluşu Acciaierie d’Italia’nın çoğunluk hissesinin alımının tamamlanmasını geciktirmek için ArcelorMittal ile görüşüyor.

Geçtiğimiz yıl Invitalia ArcelorMittal’in Ilva işi için satın alma anlaşması imzalamış olan AM InvestCo’ya 400 milyon €’luk yeni kaynak aktarımı yapmıştı. Bu da Invitalia’ya daha sonra Acciaierie d’Italia Holding olarak yeniden adlandırılan AM InvestCo üzerinde kontrol hakkı vermişti. Invitalia’nın 680 milyon €’ya kadar olan ikinci bir kaynak aktarımı bu yılın Mayıs ayının sonunda gerçekleşmesi beklenen AM InvestCo’nun Ilva’yı alımında ödenecek. Böylece Invitalia’nın Acciaierie d’Italia’daki hissesi %60’a yükselecek, ArcelorMittal ise %40’lık hissedarlığını sürdürebilmesi için ve şirketin ortak yönetilmesi için 70 milyon €’a kadar kaynak sağlayacak.

Ancak alım koşullarından biri Taranto’da bulunan tesislere çevreyi kirlettikleri için el konulmasının sona ermesi olduğundan ikinci kaynak aktarımı henüz yapılmadı.

Ilva yetkililerine göre, Invitalia alım tarihini 2023 yılının Ağustos ayına ertelemeye çalışıyor.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği devralım 

Benzer haberler

18 Mar

AFV Beltrame Group, COS Targoviste’nin devralımını tamamladı
16 Ara

Avrupa Komisyonu, Acciai Speciali Terni’nin Arvedi’ye satılmasını onayladı
19 Kas

AB Acciai Speciali Terni’nin Arvedi’ye devrine ilişkin kararını 22 Aralık’a kadar açıklayacak
16 Eyl

ThyssenKrupp İtalyan paslanmaz çelik üreticisi Acciai Speciali Terni’yi Arvedi Group’a sattı
14 Nis

JSW Steel Italy, GSI Lucchini’yi satın aldı
12 Oca

İtalyan Eusider Group kaynaklı boru üreticisi Bidue’yi devraldı
22 Ara

JSW Steel Italy, GSI Lucchini’nin kalan hissesini satın alacak
12 Eki

ThyssenKrupp, AST’nin satışı için danışman olarak JP Morgan’ı seçti
07 Eki

SMS Group iki İtalyan şirketin satın alımıyla ürün aralığını genişletti
30 Haz

ThyssenKrupp’un Acciai Speciali Terni tesisinin altı talibi var