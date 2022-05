Invitalia, Acciaierie d’Italia’nın alımını geciktirmek istiyor

Perşembe, 26 Mayıs 2022 17:35:57 (GMT+3) | Brescia

İtalya Ekonomi Bakanlığı’na bağlı ulusal kalkınma ajansı Invitalia, ArcelorMittal ile ortak kuruluşu Acciaierie d’Italia’nın çoğunluk hissesinin alımının tamamlanmasını geciktirmek için ArcelorMittal ile görüşüyor.

Geçtiğimiz yıl Invitalia ArcelorMittal’in Ilva işi için satın alma anlaşması imzalamış olan AM InvestCo’ya 400 milyon €’luk yeni kaynak aktarımı yapmıştı. Bu da Invitalia’ya daha sonra Acciaierie d’Italia Holding olarak yeniden adlandırılan AM InvestCo üzerinde kontrol hakkı vermişti. Invitalia’nın 680 milyon €’ya kadar olan ikinci bir kaynak aktarımı bu yılın Mayıs ayının sonunda gerçekleşmesi beklenen AM InvestCo’nun Ilva’yı alımında ödenecek. Böylece Invitalia’nın Acciaierie d’Italia’daki hissesi %60’a yükselecek, ArcelorMittal ise %40’lık hissedarlığını sürdürebilmesi için ve şirketin ortak yönetilmesi için 70 milyon €’a kadar kaynak sağlayacak.

Ancak alım koşullarından biri Taranto’da bulunan tesislere çevreyi kirlettikleri için el konulmasının sona ermesi olduğundan ikinci kaynak aktarımı henüz yapılmadı.

Ilva yetkililerine göre, Invitalia alım tarihini 2023 yılının Ağustos ayına ertelemeye çalışıyor.