Interpipe’ın boru satışları Covid-19 nedeniyle 2020’de düştü

Perşembe, 21 Ocak 2021 14:59:45 (GMT+3) | İstanbul

2020 yılında Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe’ın boru ile demir yolu ürünleri satışı yıllık bazda %17 düşüşle 662.400 mt oldu.

2020’de şirketin boru satışları, çoğunlukla yılın ilk yarısındaki düşük petrol fiyatları nedeniyle petrol ve doğal gaz borusu talebinin azalmasının sonucu olarak yıllık %21 düşüşle 469.900 mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, şirketin Ukrayna pazarındaki boru satışları yıllık %31 düşerek 102.000 mt’a geriledi. Bu düşüş ise çoğunlukla UkrGasVydobuvannya tarafından uygulanan doğal gaz üretme programının kısa kesilmesi nedeniyle gerçekleşti. Aynı zamanda, özel sektördeki doğal gaz üreticilerine yapılan sevkiyatlar neredeyse 2019 yılındaki seviyeyle aynı kaldı.

İhracat kısmındaysa, Interpipe’ın Avrupa’ya yaptığı boru satışı, boru tüketiminin azalmasına yol açan Covid-19 salgınının etkisi nedeniyle yıllık %6 düşüşle 137.000 mt seviyesinde kaydedildi. Interpipe 2020 yılında Kuzey ve Güney Amerika’ya yıllık %63 düşüşle 52.000 mt boru sevkiyatı gerçekleştirdi. Aynı yıl şirketin Orta Doğu’ya yaptığı boru sevkiyatı ise, Türkiye’ye UPJ-F birinci kalite boru ve National Oil Company of Abu Dhabi ile Qatar Petroleum gibi petrol devlerine de hat borusu satışlarının başlamış olması nedeniyle yıllık %9 artışla 111.000 mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında Interpipe’ın demir yolu ürünleri, tekerlek, aks ve tekerlek seti satışları yıllık %5,4 düşüşle 192.400 mt oldu. Söz konusu yılda şirketin BDT’ye satışları, Ukrayna’dan Avrasya Gümrük Birliği’ne yapılan tekerlek teslimatlarına uygulanan verginin geri getirilmesinin ardından ve Covid-19 salgını döneminde kargo tonajlarının azaltılması nedeniyle yıllık %10 düşerek 84.000 mt seviyesinde yer aldı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirketin yerel satışları yıllık %42 düşüşle 26.000 mt olurken, Avrupa pazarına satışları ise %29 artışla 67.000 mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılındaki kota kısıtlaması, önemli rotalarda antidamping vergilerinin uygulanmaya başlanması ve yüksek elektrik fiyatları dahil olmak üzere zorlu piyasa koşullarına rağmen, Interpipe’ın güçlü sonuçlar sergilediği söyleniyor. Interpipe Mali İşler Müdürü Denis Morozov, “Yıl sonu sonuçlarına göre, Interpipe’ın satışlarında ihracatın payı %80’i aştı. Yeni segmentlere dahil olduk ve piyasa liderlerine birçok teslimat gerçekleştirdik. The Pipe Division, Turkish Petroleum’a birinci kalite dişli bağlantı ürünleri ve Abu Dhabi National Oil Company ile Qatar Petroleum’a da hat borusu sevkiyatları yaptı. The Railway Product Division ruhsat işlemlerini tamamladı ve Deutsche Bahn yüksek hızlı trenleri için yolcu demir yolu tekerleklerinin teslimatını gerçekleştirdi,” şeklinde konuştu. 2021 yılında, şirketin demir yolu setleri imalatına yönelik yeni atölyesinin inşaatını tamamlaması ve petrol ile doğal gaz üretimine yönelik birinci kalite dişli bağlantılı borular üretmek için yeni tesislerin inşaatına başlaması bekleniyor.