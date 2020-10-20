Interpipe Türkiye’ye birinci kalite boru bağlantı elemanı tedarik etti

Salı, 20 Ekim 2020 11:22:11 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, ilk kez bir Türk müşterisi olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na CAL IV standardına uygun birinci kalite UPJ-F boru bağlantı elemanı teslim ettiğini açıkladı.

Türkiye yakın zamanda Karadeniz’de büyük bir doğal gaz sahası keşfetti. Bu nedenle Interpipe Türkiye’ye birinci kalite ürünler tedarik etmeyi planlıyor.

Interpipe’ın CEO’su Denis Morozov, “Bu sipariş Interpipe için stratejik bir öneme sahip. Dünyada sadece üç üretici bu kadar eşsiz birinci kaliteler üretiyor. Türkiye’ye yapılan ilk UPJ-F boru teslimatı, birinci kalite bağlantı elemanı pazarındaki konumumuzu güçlendirecek. Tüm dünyada bu ürünlerin sevkiyatlarını artırmayı strateji edindik,” dedi.