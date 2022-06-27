İngiltere Ukrayna’dan ithal rulo ve rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş çeliğe yönelik antidamping vergilerini askıya alabilir

Pazartesi, 27 Haziran 2022 15:55:18 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), Rusya, Ukrayna, Brezilya ve İran’dan ithal rulo ve rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş çeliğe uygulanan antidamping vergisine yönelik inceleme başlattığını açıkladı. İnceleme vergilerin gerekli olup olmadığına karar vermek için başlatıldı.

İnceleme 1 Nisan 2021 ve 31 Mart 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsarken, TRA sektörün uğradığı zararı değerlendirmek için 1 Nisan 2018 ve 31 Mart 2022 tarihleri arasındaki dönemi de inceleyecek.

Söz konusu incelemeye ek olarak Ticaret Çözümleri Birimi ayrıca Ukrayna’dan ithal rulo ve rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş çeliğe uygulanan antidamping vergisine ilişkin bir askıya alma soruşturması başlattı. TRA Ukrayna hükümeti tarafından gönderilen verileri üç koşula göre değerlendirdi; piyasa koşullarında bir değişiklik olup olmadığı, bu değişikliğin etkisinin geçici olup olmadığı ve bu değişikliğin İngiltere çelik sektörü üzerindeki etkisi. TRA Rusya’nın bu yılın başında Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından söz konusu üç koşulun karşılandığını tespit etti ve soruşturmaya devam edecek.