İngiltere üç kategorideki çelik ürünlere uygulanan vergiye tabi kota için yeniden inceleme başlattı

Salı, 08 Şubat 2022 15:20:29 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri (TRA) vergiye tabi kota uyguladığı ürünler kapsamında Kategori 4 (metalik kaplamalı sac), Kategori 5 (organik kaplamalı sac) ve Kategori 19’da (demir yolu malzemesi) bulunan çelik ürünler için 4 Şubat tarihi itibarıyla yeniden inceleme başlattığını açıkladı. İnceleme, söz konusu ürünlere uygulanan vergiye tabi kotaların hesaplanmasında kullanılan istatistiksel verilerde Vergi ve Gümrük Dairesi’nin yaptığı değişiklikler nedeniyle başlatıldı.

İnceleme 2015-2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

Yeniden incelemeye tabi olan üç ürün kategorisine ilişkin kotalar1 Temmuz 2021 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönem için geçerli olmak üzere uygulanıyordu.

Bu incelemede TRA, Vergi ve Gümrük Dairesi’nin istatistiksel verileri düzeltmesinden etkilenen geleneksel ticaret akışlarını yeniden değerlendirecek.

İncelemeye tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210 20 00, 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 61 00, 7210 69 00 20, 7210 69 00 80, 7210 90 80, 7212 20 00, 7212 30 00, 7212 50 20, 7212 50 30, 7212 50 40, 7212 50 61, 7212 50 69, 7212 50 90, 7225 91 00, 7225 92 00, 7225 99 00, 7226 99 10, 7226 99 30, 7226 99 70, 7210 70 80, 7212 40 80, 7302 10 22, 7302 10 28 ve 7302 10 50 kodları altında kayıtlı bulunuyor.