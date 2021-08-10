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İngiltere Ticaret Çözümleri kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisinin Rusya için kaldırılmasını, Çin ile Belarus için ise uzatılmasını önerdi

Salı, 10 Ağustos 2021 10:26:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Ticaret Çözümleri (TRA), Belarus, Çin ve Rusya çıkışlı kaynaklı boru ile demir içerikli veya alaşımsız çelik boruya yönelik antidamping vergisine dair inceleme hakkında nihai önerisini açıkladı. İnceleme dönemi 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasını kapsıyor.

Buna göre TRA, söz konusu ürünler için Severstal dahil olmak üzere Rusya’dan yapılan alımlarda antidamping vergilerinin kaldırılmasını önerirken, Belarus ile Çin’den yapılan alımlarda verginin sırasıyla %38,1 ve %90,6 oranlarında ve mevcut önlemlerin sona erdiği 30 Ocak 2021 tarihi itibarıyla beş yıl daha uzatılmasını önerdi.

Avrupa Komisyonu yönetmeliklerine göre, kaynaklı boru ve diğer boruların ithalatına uygulanan antidamping vergileri Çin için %90,6, Belarus için %38,1, Rus üreticiler TMK Group için %16,8, OMK Group için %10,1 ve diğer şirketler içinse %20,5 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürünler 7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72 ve 7306 30 77 kodları altında kayıtlı.


Etiketler: Rusya  İngiltere  borular  Çin  Avrupa  Beyaz Rusya  boru  kota ve vergiler  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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