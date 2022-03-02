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İngiltere limanlarını Rus gemilere kapattı, konteyner hatları Rusya’ya sevkiyatları askıya aldı

Çarşamba, 02 Mart 2022 12:07:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle Rusya’ya karşı ek yaptırımlar açıkladı.

Bakanlık Rus gemilerinin İngiltere limanlarına girmeye devam etmesini uygunsuz bulduğunu belirtti. Bu nedenle İngiltere limanlarından Rus bir kişiye ait, Rusya ile bağlantılı herhangi bir kişi tarafından kontrol edilen, Rus bayrağı taşıyan veya Rusya’da kayıtlı herhangi bir gemiye izin vermemeleri istendi.

Öte yandan nakliye şirketleri Danimarka merkezli Maersk ve İsviçre merkezli Mediterranean Shipping Company (MSC), Rusya’ya uygulanan yaptırımlara ilişkin belirsizlik nedeniyle ülkeye yapılan ve ülkeden gerçekleştirilen tüm sevkiyatları askıya alacaklarını açıkladı. Ayrıca Fransız konteyner taşımacılığı ve nakliye şirketi CMA Group, Rusya’ya yapılan ve ülkeden gerçekleştirilen tüm sevkiyatları askıya alma ve Ukrayna’nın Odessa limanına uğrayan gemileri durdurma kararı aldığını duyurdu. Söz konusu üç şirket durumu yakından takip edeceklerini belirtti.


Etiketler: Avrupa  İngiltere  |  benzer haberler »

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